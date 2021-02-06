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Нардеп объяснил законность указа Зеленского по каналам Медведчука на примере Трампа и RT

6 февраля 2021, 15:50
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Санкции против каналов Медведчука не идут вразрез с действующим законодательством Украины, утверждает Сергей Соболев.

ZIK
Закон о СМИ можно обжаловать в КСУ, однако таких прецедентов не было – депутат / УНИАН

При условии угрозы национальной безопасности государства законом Украины предусмотрена процедура применения санкций к телеканалам в отсутствии решения суда. Такие прецеденты существуют и в международной практике, о чем свидетельствует закрытие Twitter-аккаунта Дональда Трампа и запрет на вещание российского телеканала RT в США и Великобритании, заявил в эфире телеканала Украина 24 народный депутат от фракции Батькивщина Сергей Соболев.

По его словам, на мировом уровне достаточно прецедентов, когда без решения судебных инстанций принимались похожие решения. Аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа был закрыт без решения суда. Не потребовалось применения правосудия и в ситуации с прекращением вещания холдинга Russia Today во Франции, Великобритании и США. Решения принимались на основаниях, согласно которым существует угроза безопасности.

"Я хочу привести международную практику. Когда закрывали Twitter президента США, то никто никаких санкций не вводил и не ссылался на решение суда. Приняли решение, что информация, которую он подает, является фейковой, недостоверной, без всякого решения суда - и закрыли 85-миллионную аудиторию для действующего президента США. Другие примеры - когда исчезли из эфиров Франции, Великобритании, США, большинства стран ЕС такие каналы как Russia Today и многие другие. Это решение тоже принималось без всякого суда. Они считали, что идет прямое вмешательство в соответствующие органы избирательной кампании этих стран. Они считали, что это их безопасность", - сказал Соболев.Читайте такжеВ Минкульте сказали, грозит ли сейчас каналу Наш судьба 112 Украина, NewsOne и ZIK

Парламентарий также добавил, что следует разделять судебный процесс, согласно которому принимается решение в отношении телеканалов (согласно закону о СМИ) и процесс, который не связан с деятельностью суда, но относится к сфере государственной безопасности.

"Я не знаю ни одного примера, чтобы кто-то обжаловал этот закон в КСУ. У каждого было право обжаловать - нет никаких исков, обжалований. Поэтому закон действующий в каждой своей норме. Он предусматривает внесудебный процесс", - подчеркнул Сергей Соболев.

Санкции против каналов Медведчука

  • Телеканалы 112, NewsOne и ZiK были заблокированы в Украине в ночь со 2 на 3 февраля после указа президента Владимира Зеленского о введении санкций против их владельца – народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Тараса Козака, который является соратником парламентария Виктора Медведчука.
  • Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, на основе которого блокируется деятельность 8 юридических лиц, связанных с информационным вещанием телеканалов Медведчука.
  • Позже Владимир Зеленский провел встречу с руководителями ведущих украинских телеканалов, в ходе которой объяснил, что санкции против каналов Медведчука не связаны с притеснением свободы слова в Украине.
  • Ряд украинских СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах заявили, что существует информация, согласно которой у Козака есть бизнес в оккупированном Луганске, прибыль от которого могла идти на финансирование телеканалов 112, NewsOne и ZiK.

ZIK NewsOne 112 Украина новости Украины
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