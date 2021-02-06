Нардеп объяснил законность указа Зеленского по каналам Медведчука на примере Трампа и RT

Закон о СМИ можно обжаловать в КСУ, однако таких прецедентов не было – депутат / УНИАН

При условии угрозы национальной безопасности государства законом Украины предусмотрена процедура применения санкций к телеканалам в отсутствии решения суда. Такие прецеденты существуют и в международной практике, о чем свидетельствует закрытие Twitter-аккаунта Дональда Трампа и запрет на вещание российского телеканала RT в США и Великобритании, заявил в эфире телеканала Украина 24 народный депутат от фракции Батькивщина Сергей Соболев.

По его словам, на мировом уровне достаточно прецедентов, когда без решения судебных инстанций принимались похожие решения. Аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа был закрыт без решения суда. Не потребовалось применения правосудия и в ситуации с прекращением вещания холдинга Russia Today во Франции, Великобритании и США. Решения принимались на основаниях, согласно которым существует угроза безопасности.

"Я хочу привести международную практику. Когда закрывали Twitter президента США, то никто никаких санкций не вводил и не ссылался на решение суда. Приняли решение, что информация, которую он подает, является фейковой, недостоверной, без всякого решения суда - и закрыли 85-миллионную аудиторию для действующего президента США. Другие примеры - когда исчезли из эфиров Франции, Великобритании, США, большинства стран ЕС такие каналы как Russia Today и многие другие. Это решение тоже принималось без всякого суда. Они считали, что идет прямое вмешательство в соответствующие органы избирательной кампании этих стран. Они считали, что это их безопасность", - сказал Соболев.Читайте такжеВ Минкульте сказали, грозит ли сейчас каналу Наш судьба 112 Украина, NewsOne и ZIK

Парламентарий также добавил, что следует разделять судебный процесс, согласно которому принимается решение в отношении телеканалов (согласно закону о СМИ) и процесс, который не связан с деятельностью суда, но относится к сфере государственной безопасности.

"Я не знаю ни одного примера, чтобы кто-то обжаловал этот закон в КСУ. У каждого было право обжаловать - нет никаких исков, обжалований. Поэтому закон действующий в каждой своей норме. Он предусматривает внесудебный процесс", - подчеркнул Сергей Соболев.

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