УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Есть варианты": Саакашвили заинтриговал подробностями назначения

4 мая 2020, 20:00

По словам бывшего лидера Грузии, президент на днях лично объявит, какую должность займет Саакашвили.

Саакашвили
Саакашвили анонсировал свое назначение / УНИАН

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили подтвердил информацию СМИ о том, что в скором времени президент Украины Владимир Зеленский объявит о его назначении.

Как заявил политик в эфире канала Украина 24, он сегодня встречался с вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.

Читайте такжеЗеленский еще сто раз пожалеет, что связался с Саакашвили

"Об этом (назначение Саакашвили - ред.) сам президент объявит в ближайшие дни. Я имел консультации с ним и с Офисом президента, с разными парламентскими лидерами... Президент рассматривал разные варианты, он сам объявит", - заявил экс-президент Грузии.

Но Саакашвили не стал называть должность, которую ему предложили в Офисе президента, а также не уточнил, будет ли эта должность связана с работой непосредственно в Кабинете министров.

Возвращение Саакашвили во власть

Как сообщалось ранее, 22 апреля в руководстве партии Слуга народа заявили, что у Зеленского ведут переговоры о возможном назначении второго президента Грузии Михаила Саакашвили в правительство Шмыгаля.

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что в ближайшие дни президент Владимир Зеленский лично объявит о назначении Саакашвили на высокую государственную должность.

Михаил Саакашвили Владимир Зеленский Кабинет Министров
Сейчас вы просматриваете новость «"Есть варианты": Саакашвили заинтриговал подробностями назначения». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:27
НАБУ открыло уголовное дело против генпрокурора Венедиктовой
20:25
Комаровский поведал об уникальном методе диагностики Covid-19 Видео
20:10
СССР уничтожило украинское село: Сеть поразил новый учебник по истории
20:00
"Есть варианты": Саакашвили заинтриговал подробностями назначения
19:51
Джилл Валейнтайн сменили расу в сериале Обитель зла
19:42
Инфекционист предупредила: после карантина к полноценной жизни не вернемся
19:24
Ослабление карантина: Минздрав дал важные рекомендации предприятиям
18:51
Вера Кекелия показала новорожденного сына Видео
18:50
Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 12 выпуск 04-05-2020 Видео
18:46
"Не в голове Путина": Сивохо рассказал, как Украина виновата в войне на Донбассе Видео
18:41
Зеленский грозит увольнением 50 тысяч медиков по реформе Супрун Видео
18:41
Российское чудо: стало известно, почему коронавирус щадит россиян Видео
18:26
У Эмбер Херд умерла мать
18:14
Зеленский вскоре объявит о назначении Саакашвили – СМИ
17:53
"Заразить 2 миллиона человек и проскочить пандемию": названа цель Лукашенко Видео
17:32
Предвзятое отношение 2020 - дата выхода, актеры и сколько серий Видео
17:31
Германия официально поддержала завершение строительства Северного потока-2
17:16
Выход России из карантина: у Путина назвали сроки
17:06
В Украине втихую взвинтили тарифы на электроэнергию почти на 50% Видео
17:00
Ветер любви 27 и 28 серия смотреть онлайн 04-05-2020 Видео
16:59
Доплатили по 83 копейки за борьбу с Ковидом: в Виннице медики вышли на протест Видео
16:54
Киев ушел под воду после мощного ливня с градом Фото Видео
16:31
Мосийчук показал, как Эпицентр наплевал на решение Кабмина – фото
16:30
Женская обувь 2020 лето – в моду вернулись сандалии из 1960-х: фото Фото
16:20
Редкач обозвал тренера Усика сепаратистом и потребовал выгнать его из Украины Видео
15:56
Лукашенко рассказал, когда беларусы снова переизберут его на пост президента
15:38
Россия пыталась украсть у Великобритании данные о вакцине от Ковида - СМИ Видео
15:11
Сервис доставки еды Uber Eats уходит из Украины: что известно
14:52
"Них*я себе, богохульство": Линдеманн стал Иисусом
14:50
Побьет градом и смоет дождями: украинцам дали штормовое предупреждение Видео
14:36
Рейтинг Слуги народа резко обвалился: кто проходит в новую Раду – опрос
14:31
Кличко назвал дату, когда Киев начнет выходить из карантина Видео
14:18
Скандальный ресторан Тищенко закрыли: Аваков озвучил решение по Велюру
14:16
В Украине с 11 мая откроют парикмахерские и стоматологии: полный список "поблажек" Видео
14:00
Летний маникюр: в моде маникюр сухоцветы и облака на ногтях - фото Фото
13:52
Зеленского берут "на слабо": кому выгоден конфликт президента с мэрами мнение
13:49
Новые клещи карантина: у Зеленского сделали неожиданное заявление
13:29
Карантин в Украине продлили: Кабмин решил пока оставить украинцев дома Видео
13:22
Оксана Самойлова подала на развод - фото
13:18
Мэр Черкасс сделал дерзкий выпад в адрес Зеленского и Авакова
13:13
Белорусский эксперимент: страна без карантина готовится к окончанию эпидемии Видео
13:04
Отлупили до сотрясения: журналист рассказал об издевательствах полицейских-садистов
12:35
Рейтинг Зеленского просел: опрос показал фаворитов президентской гонки
12:32
Посевной лунный календарь огородника на май 2020 – когда что сажать Видео
12:32
Почему Китай скрывал опасность коронавируса: США докопались до истины Видео
12:32
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 4 мая
12:24
Музыкант группы Ласковый май скончался из-за инсульта Видео
12:15
Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии Видео
11:57
Смягчение карантина: в Минздраве резко ответили взбунтовавшемуся мэру Черкасс
11:51
Все фильмы Lionsgate получили новые даты выхода
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять