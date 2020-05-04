"Есть варианты": Саакашвили заинтриговал подробностями назначения

Саакашвили анонсировал свое назначение / УНИАН

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили подтвердил информацию СМИ о том, что в скором времени президент Украины Владимир Зеленский объявит о его назначении.

Как заявил политик в эфире канала Украина 24, он сегодня встречался с вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.

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"Об этом (назначение Саакашвили - ред.) сам президент объявит в ближайшие дни. Я имел консультации с ним и с Офисом президента, с разными парламентскими лидерами... Президент рассматривал разные варианты, он сам объявит", - заявил экс-президент Грузии.

Но Саакашвили не стал называть должность, которую ему предложили в Офисе президента, а также не уточнил, будет ли эта должность связана с работой непосредственно в Кабинете министров.

Возвращение Саакашвили во власть

Как сообщалось ранее, 22 апреля в руководстве партии Слуга народа заявили, что у Зеленского ведут переговоры о возможном назначении второго президента Грузии Михаила Саакашвили в правительство Шмыгаля.

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что в ближайшие дни президент Владимир Зеленский лично объявит о назначении Саакашвили на высокую государственную должность.