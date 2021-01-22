Нормандская встреча отменена по просьбе Киева: озвучена причина

Встречу по Донбассу перенесли из-за визита Андрея Ермака в Харьков / УНИАН

Встреча в нормандском формате (Украина, Германия, Франция и РФ) по Донбассу на уровне политических советников лидеров стран нормандской четверки отменена по просьбе Киева из-за смертельного пожара в Харькове, в результате которого погибли 15 человек.

Встреча по Донбассу перенесена, поскольку на место трагедии вылетели президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, рассказал РБК Украина советник Ермака Михаил Подоляк.

Собеседник отметил, что на встрече Ермак является главным модератором от украинской стороны.

"…из-за экстренного визита в Харьков пришлось пересмотреть график Офиса, в том числе перенести запланированные на сегодня переговоры", – отметил Подоляк.

Напомним, лидеры стран нормандской четверки – Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и глава РФ Владимир Путин встречались в Париже в декабре 2019 года и достигли ряда договоренностей.

В Германии 12 января текущего года прошла нормандская встреча на уровне политических советников лидеров стран нормандской четверки. Участники мероприятия обсудили состояние выполнения договоренностей, достигнутых на парижском саммите.

Новая встреча по Донбассу на уровне советников была запланирована на 22 января.