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Нормандская встреча отменена по просьбе Киева: озвучена причина

22 января 2021, 15:54
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Встреча по Донбассу не сможет состояться из-за трагедии, которая произошла в Украине.

Встречу по Донбассу перенесли из-за визита Ермака в Харьков – Встреча в нормандском формате
Встречу по Донбассу перенесли из-за визита Андрея Ермака в Харьков / УНИАН

Встреча в нормандском формате (Украина, Германия, Франция и РФ) по Донбассу на уровне политических советников лидеров стран нормандской четверки отменена по просьбе Киева из-за смертельного пожара в Харькове, в результате которого погибли 15 человек.

Встреча по Донбассу перенесена, поскольку на место трагедии вылетели президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, рассказал РБК Украина советник Ермака Михаил Подоляк.

Собеседник отметил, что на встрече Ермак является главным модератором от украинской стороны.

"…из-за экстренного визита в Харьков пришлось пересмотреть график Офиса, в том числе перенести запланированные на сегодня переговоры", – отметил Подоляк.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Владимир Зеленский Михаил Подоляк Андрей Ермак встреча в нормандском формате пожар в Харькове
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