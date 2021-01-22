Нормандская встреча отменена по просьбе Киева: озвучена причина

Встреча по Донбассу не сможет состояться из-за трагедии, которая произошла в Украине.
Встреча в нормандском формате (Украина, Германия, Франция и РФ) по Донбассу на уровне политических советников лидеров стран нормандской четверки отменена по просьбе Киева из-за смертельного пожара в Харькове, в результате которого погибли 15 человек.
Встреча по Донбассу перенесена, поскольку на место трагедии вылетели президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, рассказал РБК Украина советник Ермака Михаил Подоляк.
Собеседник отметил, что на встрече Ермак является главным модератором от украинской стороны.
"…из-за экстренного визита в Харьков пришлось пересмотреть график Офиса, в том числе перенести запланированные на сегодня переговоры", – отметил Подоляк.
- Напомним, лидеры стран нормандской четверки – Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и глава РФ Владимир Путин встречались в Париже в декабре 2019 года и достигли ряда договоренностей.
- В Германии 12 января текущего года прошла нормандская встреча на уровне политических советников лидеров стран нормандской четверки. Участники мероприятия обсудили состояние выполнения договоренностей, достигнутых на парижском саммите.
- Новая встреча по Донбассу на уровне советников была запланирована на 22 января.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.