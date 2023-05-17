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"Он не останется у руля": генерал назвал предпосылку для устранения Лукашенко

Ангелина Подвысоцкая
17 мая 2023, 22:16 обновлено 17 мая, 22:19
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Устранение Путина может стать предпосылкой для устранения Александра Лукашенко.
Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко будет устранен в случае устранения Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Самопровозглашенный президент Беларуси может не удержаться при власти, если будет устранен российский диктатор Владимир Путин. Устранение "директора" РФ станет предпосылкой для устранения Лукашенко. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

"Стратегический провал России и устранение Путина – это предпосылка для устранения Лукашенко. Сколько он продержится, сложно сказать. Но его дни будут сочтены, это факт. Он сможет оставаться у руля от нескольких месяцев до полугода. А потом активизируется белорусская оппозиция, и ее сторонники быстро поднимутся на протесты, а военные, за исключением отдельных замаранных в преступлениях, быстро встанут на сторону белорусского народа", - сказал Маломуж.

Он убежден, что в таком случае у Лукашенко не останется никаких шансов и он будет вынужден прятаться в третьих странах, либо ожидать смерти в Беларуси.

видео дня

"Сажать в тюрьму его, скорее всего, не будут, потому что он столько совершил преступлений в Беларуси, на его руках столько смертей, что его просто уничтожат. Вспомните, как Лукашенко в период различных выборов уничтожал конкурентов, когда кандидаты в президенты просто исчезали, и его эскадрон смерти убирал людей. В Беларуси его не простят, а на поддержку России он рассчитывать уже не сможет", - объясняет Маломуж.

Но, по мнению генерала, всего этого не будет, если белорусы не выйдут на массовые протесты, а белорусские военные не окажут поддержку.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Смотрите видео Главреда о том, что на самом деле скрывается за "болезнью" Лукашенко:

Что известно о болезни Лукашенко

Напомним, СМИ обратили внимание, что с Лукашенко что-то не так, еще во время его визита в Москву на парад, который страна-агрессор РФ организовала до 9 мая. Тогда Лукашенко не смог пройти по площади с Путиным и другими руководителями стран на возложение цветов. Вместо этого самопровозглашенного президента Беларуси, на руках которого были заметны бинты, везли на электромобиле. Затем он быстро вернулся в Минск.

Позже проект ВЧК-ОГПУ в Telegram со ссылкой на информированный источник сообщал, что Лукашенко, вероятно, серьезно болен, у него могут быть проблемы с эндокринной системой и кардиологические заболевания.

В Госдуме страны-агрессора России подтвердили болезнь Лукашенко, однако пытаются убедить, якобы "ничего смертельного в этом нет". Зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин отметил, якобы "это не ковид", а Лукашенко "просто нужен отдых".

15 мая белорусские пропагандисты показали своего диктатора Александра Лукашенко впервые с 9 мая. В Сети опубликовали первые кадры с Лукашенко. Мониторинговый проект Belarusian Hajun, проанализировав фото, обратил внимание, что его рука снова забинтована.

Другие новости:

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