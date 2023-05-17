"Он не останется у руля": генерал назвал предпосылку для устранения Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси может не удержаться при власти, если будет устранен российский диктатор Владимир Путин. Устранение "директора" РФ станет предпосылкой для устранения Лукашенко. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.
"Стратегический провал России и устранение Путина – это предпосылка для устранения Лукашенко. Сколько он продержится, сложно сказать. Но его дни будут сочтены, это факт. Он сможет оставаться у руля от нескольких месяцев до полугода. А потом активизируется белорусская оппозиция, и ее сторонники быстро поднимутся на протесты, а военные, за исключением отдельных замаранных в преступлениях, быстро встанут на сторону белорусского народа", - сказал Маломуж.
Он убежден, что в таком случае у Лукашенко не останется никаких шансов и он будет вынужден прятаться в третьих странах, либо ожидать смерти в Беларуси.
"Сажать в тюрьму его, скорее всего, не будут, потому что он столько совершил преступлений в Беларуси, на его руках столько смертей, что его просто уничтожат. Вспомните, как Лукашенко в период различных выборов уничтожал конкурентов, когда кандидаты в президенты просто исчезали, и его эскадрон смерти убирал людей. В Беларуси его не простят, а на поддержку России он рассчитывать уже не сможет", - объясняет Маломуж.
Но, по мнению генерала, всего этого не будет, если белорусы не выйдут на массовые протесты, а белорусские военные не окажут поддержку.
Кто такой Николай Маломуж
Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.
Смотрите видео Главреда о том, что на самом деле скрывается за "болезнью" Лукашенко:
Что известно о болезни Лукашенко
Напомним, СМИ обратили внимание, что с Лукашенко что-то не так, еще во время его визита в Москву на парад, который страна-агрессор РФ организовала до 9 мая. Тогда Лукашенко не смог пройти по площади с Путиным и другими руководителями стран на возложение цветов. Вместо этого самопровозглашенного президента Беларуси, на руках которого были заметны бинты, везли на электромобиле. Затем он быстро вернулся в Минск.
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Позже проект ВЧК-ОГПУ в Telegram со ссылкой на информированный источник сообщал, что Лукашенко, вероятно, серьезно болен, у него могут быть проблемы с эндокринной системой и кардиологические заболевания.
В Госдуме страны-агрессора России подтвердили болезнь Лукашенко, однако пытаются убедить, якобы "ничего смертельного в этом нет". Зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин отметил, якобы "это не ковид", а Лукашенко "просто нужен отдых".
15 мая белорусские пропагандисты показали своего диктатора Александра Лукашенко впервые с 9 мая. В Сети опубликовали первые кадры с Лукашенко. Мониторинговый проект Belarusian Hajun, проанализировав фото, обратил внимание, что его рука снова забинтована.
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