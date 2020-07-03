"Это долбо*б": нардепа Шахова засекли на скандальной переписке о Смолие

Шахов попался на скандальной переписке - фото Апостроф

Народный избранник Сергей Шахов в переписке на смартфоне поведал своему собеседнику, кто главнее уволенного Главы НБУ Якова Смолия. Также он были названы цены политических партий.

Переписка нардепа попала в объектив фотокорреспондента Апострофа Александра Гончарова.

Шахов переписывается с неким "Пахой Новым", и спрашивает у него: "вас Смолий у**ал", на что тот ему отвечает: "Гонтарева и Петя - Смолий не решает ничего (это долбо*б). Рожкова (первый заместитель главы правления НБУ - ред.) главнее".

"Партии нужны - вопрос их наполнения и рабочего состояния, ну и вопрос цены", - пишет Шахов.

Собеседник предлагает ему некий "товар", а Шахов обещает изучить: "Инна с твоей девочкой изучает вопрос".

"Изучи. Они все в рабочем виде, готовы к выборам. 40 за каждую. Дешевле не отдам, такие от 55 до 100 стоит каждая", - пишет "Паха Новый".

Ранее Главред писал, что нардеп Илья Кива в стенах парламента занимался личной перепиской с абонентом, которая у него в телефоне была подписана, как Яна Блядинская.