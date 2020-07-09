Путин уговаривал Порошенко, что "Украина – красивая страна" – Деркач

Пленки Деркача - Путин уговаривал Порошенко, что Украина - красивая страна / Reuters

9 июля 2020 нардеп Андрей Деркач опубликовал новую порцию телефонных разговоров Петра Порошенко.

На этот раз экс-глава Украины пообщался с российским лидером Владимиром Путиным.

На пленках человек с голосом, что похож на Порошенко, жалуется на проблемы в Украине. В то же время он радуется (судя по смеху), что желающих на его пост не наблюдается.

Читайте такжеПочему душевный разговор Порошенко и Путина не вызывает удивления"Да, справляюсь. Чем дальше, тем легче, потому что уже выстраивается какая-то вертикаль, потому что когда только пришел – было непросто. Но политическую стабилизацию в условиях экономических проблем выстраивать совсем непросто. Но, я вам могу сказать, что длинной очереди желающих (смеётся) на должность украинского президента не наблюдается", – якобы заявил Порошенко.

И тут неожиданно за Украину заступился Путин.

"Зря вы так думаете. Украина – это интересная и красивая страна", – говорит на пленках голос российского президента.

Полный текст разговора читайте в нашем материале "Жму руку, Владимир Владимирович": опубликованы записи разговоров Порошенко и Путина.

Ранее Деркач отметил, что пленки свидетельствуют о том, что экс-президент Порошенко планировал диверсии в Крыму и только Байден сумел его отговорить от этой затеи.