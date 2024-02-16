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Почему Россия получает оружие быстрее: Данилов сообщил о плане "Б" для Украины

Юрий Берендий
16 февраля 2024, 22:55
Данилов отметил, что из-за отсутствия бюрократических процедур передача оружия между авторитарными странами происходит гораздо быстрее чем на Западе.
Почему Россия получает оружие быстрее: Данилов сообщил о плане 'Б' для Украины
Данилов рассказал, почему Россия получает оружие быстрее Украины / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента

В демократических странах, в отличие от авторитарных, проводятся необходимые процедуры для предоставления вооруженной и финансовой поддержки, что может привести к задержкам в предоставлении помощи для Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "Укринформ".

По словам Данилова, в демократических странах необходимо придерживаться демократических процедур, которые в данный момент и происходят.

Он отметил, что передача оружия "авторитарным странам происходит гораздо проще".

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"Там нет никаких процедур, никто не обращает внимание на мнение населения, избирателей. И поэтому авторитарные лидеры за короткий промежуток времени могут принимать любые решения. Как пример, Северная Корея и Иран, которые сейчас поставляют Российской Федерации оружие для убийства украинских детей", - сказал секретарь СНБО.

Отвечая на вопрос о том, имеет ли Украина альтернативный план на случай затягивания поставок оружия и предоставления финансовой помощи партнерами, Данилов подчеркнул, что "Украина была, есть и будет".

"Будет ли сложно? Да, будет сложно. Однако нам будет сложно до того момента, пока не одержим победу. Будет ли после победы легче? Да, будет. К сожалению, на пути к победе мы теряем людей, наших лучших из лучших. Но строить страну всегда трудно и сложно", - резюмировал Данилов.

Помощь союзников для Украины

Если Конгресс США не примет пакет законопроектов, предусматривающий военную поддержку Киева, Евросоюз будет должен удвоить помощь Украине.

Европейский союз может попытаться сгладить непосредственный дефицит боеприпасов в Украине, используя средства блока для совместных закупок снарядов на мировом рынке.

На брифинге в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что страны Североатлантического альянса предоставят Украине миллион беспилотников в 2024 году, а коалицию беспилотников возглавят Британия вместе с Латвией.

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