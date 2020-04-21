Шокин рассказал, как его "продал Порошенко"

Виктор Шокин утверждает, что Петр Порошенко его продал / УНИАН

Экс-глава Генпрокуратуры Виктор Шокин утверждает, что бывший президент Петр Порошенко его предал, а потом – продал.

Шокин в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что к его увольнению причастен экс-вице-президент США Джозеф Байден, пишет издание Гордон.

По словам собеседника, деньги от "продажи" могли быть поделены между кем-то.

"…(Порошенко – Ред.) меня предал реально, предал с Байденом реально… Даже не продал, а предал, а потом продал… И причем, если бы продал, когда Украина… Ну, еще ладно. А есть такое мнение, что деньги пошли не совсем в Украину…", – добавил бывший генпрокурор.

Ранее стало известно, что Виктор Шокин потребовал от Государственного бюро расследований открыть уголовное производство против Джозефа Байдена. Экс-генпрокурор утверждал, что бывший вице-президент США незаконно влиял на него.