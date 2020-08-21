Порошенко собрался дефилировать на Марше защитников 2020, а Зеленский – вручать награды

Как пройдет День Независимости 2020 - Порошенко на Марше и Зеленский с наградами / УНИАН

На День Независимости 24 августа бывший президент Петр Порошенко собрался участвовать в Марше защитников в рядах Нацкорпуса, а нынешний гарант Владимир Зеленский уже обещал принять участие в торжественных мероприятиях на Михайловской площади.

"Порошенко точно будет (на Марше защитников – ред.). Есть два варианта: либо он идет вместе с депутатами своей фракции и держит плакат "Независимостью не шутят" в колонне гражданских, либо, как бывший главнокомандующий – во главе колонны военных рядом с (нардепом от ЕС Михаилом) Забродским и (Дмитрием) Ярошем", – сообщает Страна со ссылкой на источник, что близок к штабу партии Порошенко Европейская солидарность.

Судя по всему, активу партии Нацкорпус не понравилось решение Порошенко присоединиться к их Маршу – но их мнение "мало волнует" представителей ЕС, заверил собеседник издания.

"Пусть попробует что-то возразить в присутствии тысяч ветеранов", – уточнил источник.

Читайте такжеДень Незалежності України 2020 – привітання та листівки зі святомВ Нацкорпусе в свою очередь появление Порошенко на мероприятии назвали нарушением договоренностей организаторов и "попыткой рейдерской атаки на шествие".

"Порошенко в своем стиле решил "рейдернуть" общее мероприятие, придумав для него альтернативное название "Марш независимости" и желая выставить себя, как обычно, главным патриотом", – заявил человек, близкий к лидеру Нацкорпуса Андрею Билецкому.

При этом партия не намерена выступать против появления Порошенко, дабы не сеять среди участников марша раздор.

В свою очередь глава государства Владимир Зеленский и его супруга Елена 24 августа посетят мероприятия на Михайловской площади.

"Глава государства с супругой присоединятся к церемонии почтения памяти павших защитников Украины", – сообщил Офис президента в Telegram.

Ранее Главредписал о том, где и во сколько пройдут самые интересные мероприятия на День Независимости Украины 2020 – в материале Празднование Дня Независимости 2020: как пройдет и куда пойти.