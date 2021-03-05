УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Пропаганда России использует слово "гетман" против Украины – Вятрович

5 марта 2021, 18:28

Один термин стал мемом российской пропаганды, полагает народный депутат.

Вятрович сообщил, что пропаганда РФ использует против Украины слово гетман
Российская пропаганда использует против Украины термин "гетман", утверждает Владимир Вятрович / УНИАН

Историк, бывший глава Украинского института национальной памяти – нардеп Владимир Вятрович – утверждает, что российская пропаганда использует термин "гетман" в качестве обидного слова.

Использование слова "гетман" в негативном значении унижает историю Украины, написал политик на своей странице в Facebook.

По его словам, этот термин стал мемом пропаганды РФ.

"Использование термина "гетман" в качестве оскорбительного слова – мем российской пропаганды, который унижает украинскую историю", – поделился народный избранник.

Ветеран антитеррористической операции на Донбассе Павел Белоус под постом Вятровича добавил, что обидным является не слово "гетман", а фраза – "сывочолый гетман".

"Не, " сывочолый гетман" – обидное, а просто гетман – нет", – подчеркнул ветеран АТО.

"Сывочолым гетманом" называют бывшего президента Украины, нардепа и лидера партии Европейская солидарность Петра Порошенко. Порошенко был украинским лидером с июня 2014 года по май 2019-го.

Напомним, в России начали активно использовать против Украины пропаганду после того, как в нашей стране состоялась Революция достоинства (21 ноября 2013 года – 22 февраля 2014-го), и власть потерял пророссийский президент Виктор Янукович.

Справка. Гетман – в Украине это историческое звание главнокомандующего войском Запорожской Сечи.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Владимир Вятрович
Сейчас вы просматриваете новость «Пропаганда России использует слово "гетман" против Украины – Вятрович». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Переход на летнее время 2021 отменят: Украина сделала первый шагПереход на летнее время 2021 отменят: Украина сделала первый шаг "Х*й тебе в рот": нардеп Лерос в Раде обругал Ермака"Х*й тебе в рот": нардеп Лерос в Раде обругал Ермака "Мало им не покажется": у Зеленского заявили о срыве "ЛДНР" договора по Донбассу"Мало им не покажется": у Зеленского заявили о срыве "ЛДНР" договора по Донбассу Порошенко объяснил, почему Медведчук стал посредником между Украиной и РФПорошенко объяснил, почему Медведчук стал посредником между Украиной и РФ Аваков оценил вероятность военной операции России против УкраиныАваков оценил вероятность военной операции России против Украины
Следующий материал

Последние новости

19:14
Второе DLC для короля шутеров DOOM Eternal уже на подходе
19:14
Гороскоп для всех на 6 марта: заразная болезнь и запрет на мясо Видео
19:11
У Зеленского объяснили, почему Украина не доверяет вакцине Спутник V Видео
19:08
Избавляет ли зубная паста от прыщей? Правда о хитрости для ухода за кожей своими руками Видео
19:01
Данилов прошелся по Северному потоку-2 и вспомнил о санкциях против Медведчука Видео
Реклама
19:00
Холостяк 11 сезон: как прошел 1 выпуск: первое знакомство с участницами Видео
18:28
Пропаганда России использует слово "гетман" против Украины – Вятрович
18:26
Авторы Elite: Dangerous назначили "альфу" крупного расширения Odyssey Видео
18:23
Социологи назвали самые популярные подарки на 8 марта среди украинцев
18:23
У Зеленского заявили о плане по Донбассу и предупредили РФ об ударе Видео
17:51
Преподаватели расскрыли правду об участницах 5 сезона Від пацанки до пананки
17:37
Редакция Bloomberg раскрыла подробности новой версии Nintendo Switch Видео
17:23
Лукашенко сделал заявление по Украине и предупредил об "опасности" Видео
17:21
Зеленский лишил Саакашвили важной должности, появилась реакция Тбилиси Видео
17:19
Авторы Hitman III рассказали, чего ждать игрокам в марте Видео
17:14
В Киеве на выходных мороз будет сильнее "щипаться" – синоптик Видео
16:54
ЕС помиловал людей из окружения Януковича: кто остался в черном списке Видео
16:52
Метинвест купил крупнейшего производителя коксующегося угля в Украине
16:35
Армения отказалась отправлять участника на Евровидение 2021 Видео
16:29
Страны ЕС могут покупать вакцины от COVID-19, но при одном условии
Реклама
16:10
Компания Harman привезла в Украину TWS-наушники нового поколения Фото
16:07
С 8 Марта – поздравления для самых красивых: открытки и тексты Видео
15:32
Кацуба утверждал, что передал Луценко десятки миллионов
15:24
В Кривом Роге копы раскрыли "чат смерти" во главе со школьницей
15:18
Побочные эффекты парацетамола: кому не подходит лекарство Видео
15:14
Украинцев предупредили о возвращении зимы с морозами и снегопадами Видео
15:04
В областном центре Украины "штурмовали" секонд-хенд Видео
14:59
В Киеве завхоз школы в лифте напал и изнасиловал 10-летнюю девочку Видео
14:51
"Проект Росомаха": подробности экспериментального гаджета от Google
14:48
У Зеленского объявили о требованиях по вступлению Украины в НАТО Видео
14:38
Под Днепром наглотавшаяся таблеток школьница угодила в реанимацию Видео
14:26
Тараса Шевченко на Прикарпатье "поздравили" отрезанной головой
14:18
Украина внесла в список стран красной зоны популярные страны-курорты Видео
14:13
Михаил Поплавский выпустил новый яркий клип с эротическими танцами Фото Видео актуально
13:58
"Х*й тебе в рот": нардеп Лерос в Раде обругал Ермака Видео
13:57
Valve отказалась от поддержки игры Artifact и сделала её бесплатной Видео
13:56
Названы области с зашкаливающим уровнем госпитализации из-за COVID-19 Видео
13:29
Полоскание соленой водой: от чего помогает и когда применять Видео
13:25
Экс-соратник Порошенко раздул языковой скандал и рассказал о "сепарах"
13:04
В королевскую битву Apex Legends грядёт новый большой ивент Видео
Реклама
13:02
Ляшко объяснил, откуда берется вакцина для знаменитостей Украины Видео
12:54
Известную украинскую биатлонистку назвали "тварью" и затравили в Сети
12:46
Гороскоп на 5 марта для всех: воплощение сна, запретные дела и сделки Видео
12:27
Google пообещала перестать "шпионить" за пользователями
12:25
Степанов предупредил о новом ударе COVID-19 и назвал сроки Видео
11:58
Когда в Украину нагрянет теплая весна - прогноз синоптиков Видео
11:30
Украинцам пообещали двойное гражданство, но предупредили о запретах Видео
11:28
Moneyveo поддержит информационную кампанию #ЗнайСвоїПрава реклама
11:02
Новый соцопрос вывел Слугу народа в лидеры на выборах Рады
10:56
"Слуга народа" попался на просмотре фото обнаженных девушек в Раде
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять