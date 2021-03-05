Пропаганда России использует слово "гетман" против Украины – Вятрович

Историк, бывший глава Украинского института национальной памяти – нардеп Владимир Вятрович – утверждает, что российская пропаганда использует термин "гетман" в качестве обидного слова.

Использование слова "гетман" в негативном значении унижает историю Украины, написал политик на своей странице в Facebook.

По его словам, этот термин стал мемом пропаганды РФ.

"Использование термина "гетман" в качестве оскорбительного слова – мем российской пропаганды, который унижает украинскую историю", – поделился народный избранник.

Ветеран антитеррористической операции на Донбассе Павел Белоус под постом Вятровича добавил, что обидным является не слово "гетман", а фраза – "сывочолый гетман".

"Не, " сывочолый гетман" – обидное, а просто гетман – нет", – подчеркнул ветеран АТО.

"Сывочолым гетманом" называют бывшего президента Украины, нардепа и лидера партии Европейская солидарность Петра Порошенко. Порошенко был украинским лидером с июня 2014 года по май 2019-го.

Напомним, в России начали активно использовать против Украины пропаганду после того, как в нашей стране состоялась Революция достоинства (21 ноября 2013 года – 22 февраля 2014-го), и власть потерял пророссийский президент Виктор Янукович.

Справка. Гетман – в Украине это историческое звание главнокомандующего войском Запорожской Сечи.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.