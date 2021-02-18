Против жены блогера Шария завели уголовное дело

Против Ольги Шарий открыли уголовное производство

Против супруги одиозного блогера Анатолия Шария Ольги открыли уголовное дело якобы по факту подделки документов во время выборов в Верховную Раду, сообщил журналист Сергей Иванов на своей странице в Facebook.

"Сегодня по моим заявлениям зарегистрированы уголовное производство по факту подделки официальных документов и использования гражданкой Шарий заведомо поддельных документов во время выборов в ВР (ч.4 ст.358 УК)", - написал он.

Также, по его словам, против Анатолия Шария зарегистрировано уголовное производство по статье о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды (ч. ст. 161 УК).

Также об открытии дела написала в Telegram и сама Ольга Шарий.

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"На меня открыли уголовное дело по ст. 358 ч. 4 (Подделка документов) за то, что я якобы внесла лживые данные во время выборов в ВР. Об этом сообщают украинские СМИ. Смешно, что об этом пишет подстилка ОП, которую Подоляк официально назвал своим штатным блогером", - сообщила она.

Анатолий Шарий - о чем ранее сообщал Главред: