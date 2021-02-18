Против жены блогера Шария завели уголовное дело

В отношении Ольги Шарий открыли уголовное производство якобы по факту подделки документов во время выборов в Верховную Раду.
Против супруги одиозного блогера Анатолия Шария Ольги открыли уголовное дело якобы по факту подделки документов во время выборов в Верховную Раду, сообщил журналист Сергей Иванов на своей странице в Facebook.
"Сегодня по моим заявлениям зарегистрированы уголовное производство по факту подделки официальных документов и использования гражданкой Шарий заведомо поддельных документов во время выборов в ВР (ч.4 ст.358 УК)", - написал он.
Также, по его словам, против Анатолия Шария зарегистрировано уголовное производство по статье о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды (ч. ст. 161 УК).
Также об открытии дела написала в Telegram и сама Ольга Шарий.
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"На меня открыли уголовное дело по ст. 358 ч. 4 (Подделка документов) за то, что я якобы внесла лживые данные во время выборов в ВР. Об этом сообщают украинские СМИ. Смешно, что об этом пишет подстилка ОП, которую Подоляк официально назвал своим штатным блогером", - сообщила она.
Анатолий Шарий - о чем ранее сообщал Главред:
- Анатолию Шарию 16 февраля объявили о подозрении по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан. По утверждениям следователей, скандальный блогер, проживающий в Испании, действовал против национальной безопасности Украины в информационной сфере.
- Отмечается, что подозрение объявлено под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в рамках уголовного производства по двум статьям уголовного кодекса: госизмена (ч. 1 ст. 111) и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ч. 1 ст. 161).
- Кроме того, Офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Анатолия Шария из Испании, а также объявление его в розыск по линии Интерпола.
- Политолог Андрей Золотарев рассказал, как объявленное подозрение СБУ блогеру Анатолию Шарию в государственной измене повлияет на рейтинг президента Владимира Зеленского.