​"Путин играет в игру": экс-министр объяснил действия России на Донбассе

По словам Климкина, Путину Донбасс абсолютно не нужен.
Бывший министр иностранный дел Украины Павел Климкин считает, что президент России Владимир Путин держит перемирие на Донбассе, чтобы уменьшить давление Запада на РФ, однако не оставляет надежд взять под контроль всю Украину.
Павел Климкин отмечает, что все действия Путина на Донбассе - очень прогнозируемые.
"Почему он держит шаткое перемирие? Ему выгодно говорить - перемирие продолжается, давайте продвигаться по моей логике политических шагов. Так он будет говорить американцам и собирать другие козыри. Поэтому в ближайшее время никаких сдвигов не будет, это все имитация", - подчеркнул экс-министр.
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При этом Климкин считает, что Путин "играет в свою игру".
"Я имею в виду путинские козыри с его точки зрения. Ему важно собрать аргументы для того, чтобы выложить их в будущих торгах. В этих торгах дело будет не насчет Донбасса. Путину Донбасс абсолютно не нужен, ему нужен или контроль над Украиной, или чтобы ее вообще не было. Там есть еще много других вопросов: стратегическая стабильность, стратегическое разоружение, безопасность в регионах, олигархи, энергоносители. Он будет пытаться подороже реализовать тему по Донбассу, но ни в коем случае не уступить, поскольку схема Путина, логика Путина остается - "мои условия на ваши деньги", - заявил Климкин, передает телеканал Украина 24.
Отметим, 7 декабря Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Президент РФ рассказал Меркель о своем удовлетворении от того, что Украина на Донбассе не стреляет в ответ.
Ситуация на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:
- Председатель делегации Украины в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук в начале ноября предложил план Киева по урегулированию конфликта в ОРДЛО. Инициатива предполагает возвращение украинской стороне границы и проведение в регионе выборов в марте 2021 года.
- В Кремле утверждают, что согласно Минским соглашениям, в ОРДЛО сначала должны пройти местные выборы, и только после этого Россия и боевики будут готовы отдать Киеву контроль над границей. Такой вариант не устраивает Украину.
- Кравчук 28 ноября заявил, что Россия продолжает блокировать переговоры, требуя от Киева поддержать план по Донбассу, представленный боевиками ОРДЛО.