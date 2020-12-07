​"Путин играет в игру": экс-министр объяснил действия России на Донбассе

Климкин рассказал о действиях Путина по Донбассу / Reuters

Бывший министр иностранный дел Украины Павел Климкин считает, что президент России Владимир Путин держит перемирие на Донбассе, чтобы уменьшить давление Запада на РФ, однако не оставляет надежд взять под контроль всю Украину.

Павел Климкин отмечает, что все действия Путина на Донбассе - очень прогнозируемые.

"Почему он держит шаткое перемирие? Ему выгодно говорить - перемирие продолжается, давайте продвигаться по моей логике политических шагов. Так он будет говорить американцам и собирать другие козыри. Поэтому в ближайшее время никаких сдвигов не будет, это все имитация", - подчеркнул экс-министр.

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При этом Климкин считает, что Путин "играет в свою игру".

"Я имею в виду путинские козыри с его точки зрения. Ему важно собрать аргументы для того, чтобы выложить их в будущих торгах. В этих торгах дело будет не насчет Донбасса. Путину Донбасс абсолютно не нужен, ему нужен или контроль над Украиной, или чтобы ее вообще не было. Там есть еще много других вопросов: стратегическая стабильность, стратегическое разоружение, безопасность в регионах, олигархи, энергоносители. Он будет пытаться подороже реализовать тему по Донбассу, но ни в коем случае не уступить, поскольку схема Путина, логика Путина остается - "мои условия на ваши деньги", - заявил Климкин, передает телеканал Украина 24.

Отметим, 7 декабря Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Президент РФ рассказал Меркель о своем удовлетворении от того, что Украина на Донбассе не стреляет в ответ.

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