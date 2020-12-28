Резников рассказал о перспективах введения миротворцев на Донбасс

Резников высказался о миротворцах на Донбассе / пресс-служба КГГА

Возможность введение миротворцев в ОРДЛО рассматривается как один из вариант реализации Минска, при этом мандат такой миссии должен быть согласован сторонами переговоров.

Об этом в интервью tsn.ua заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. По его словам, введение миротворцев на Донбасс не является планом "Б" по урегулированию конфликта.

"Миротворцы - это один из вариантов решения, в том числе базовой модели минских договоренностей", - отметил Резников.

Он также подчеркнул, что такая миссия должна контролировать и обеспечивать безопасность в "горячей точке". При этом в минских соглашениях говорится только о мониторинге ОБСЕ без миротворческого мандата. А в случае введения миссии в ее состав должны войти те, кому доверяют Украина и Россия.

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"Какая это может быть миссия? Или это мандат Совета безопасности ООН, или ОБСЕ ... Это вопрос, опять же, переговоров и договоренностей. Есть довольно успешный пример 25 лет назад в Хорватии, когда в районе города Вуковар на границе с Сербией была миссия как раз с мандатом Совета безопасности ООН, которая 1,5 года обеспечивала переходный период, после чего были проведены местные выборы", - добавил Резников.