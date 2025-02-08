"Результат, которого боятся россияне": Зеленский показал дальнобойное оружие

Главное:
- Зеленский встретился с главой Военного комитета НАТО
- Президент представил украинское дальнобойное оружие
Президент Украины Владимир Зеленский показал главе Военного комитета НАТО Джузеппе Каво украинское дальнобойное оружие. Об этом он сообщил в своем Telegram.
"Встретился с председателем Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне. На одном из предприятий ОПК ознакомились с мощностями и характеристиками украинского дальнобойного оружия", - заявил Зеленский.
Главными темами встречи стали:
- подготовка к заседанию в формате "Рамштайн";
- продолжение военной помощи от государств-членов НАТО и прямые инвестиции в отечественное производство дальнобойных дронов.
"Благодарен Джузеппе Каво Драгоне за первый зарубежный визит на этом посту именно в Украину. Спасибо людям, работающим над нашим дальнобойным оружием, за реальный результат, который нам очень помогает, которого очень боятся россияне и который видят наши партнеры из НАТО", - резюмировал Зеленский.
Смотрите видео со встречей Владимира Зеленского и Джузеппе Каво Драгоне:
Новости Украины - отечественные разработки
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