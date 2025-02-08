"Результат, которого боятся россияне": Зеленский показал дальнобойное оружие

Президент Украины провел встречу с председателем Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне.

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Зеленский встретился с Джузеппе Каво Драгоне / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Зеленский встретился с главой Военного комитета НАТО

Президент представил украинское дальнобойное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский показал главе Военного комитета НАТО Джузеппе Каво украинское дальнобойное оружие. Об этом он сообщил в своем Telegram.

видео дня

"Встретился с председателем Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне. На одном из предприятий ОПК ознакомились с мощностями и характеристиками украинского дальнобойного оружия", - заявил Зеленский.

Главными темами встречи стали:

подготовка к заседанию в формате "Рамштайн";

продолжение военной помощи от государств-членов НАТО и прямые инвестиции в отечественное производство дальнобойных дронов.

"Благодарен Джузеппе Каво Драгоне за первый зарубежный визит на этом посту именно в Украину. Спасибо людям, работающим над нашим дальнобойным оружием, за реальный результат, который нам очень помогает, которого очень боятся россияне и который видят наши партнеры из НАТО", - резюмировал Зеленский.

Смотрите видео со встречей Владимира Зеленского и Джузеппе Каво Драгоне:

Зеленский встретился с Джузеппе Каво Драгоне / фото: скриншот

Новости Украины - отечественные разработки

Как сообщал Главред, украинские волонтеры завершают испытания новой ракеты "Трембита", способной достичь Москвы. Ракета имеет низкую стоимость (15 тысяч долларов за единицу) и высокую мобильность, что позволяет эффективно истощать ПВО противника.

Также в декабре 2024 года в Украине началось серийное производство крылатой ракеты "Ад" За три месяца изготовлено около 100 единиц. Ракета на 70% состоит из украинских компонентов, имеет инерциальное и GPS-наведение, а боевая часть весит около 50 кг.

Американские военные разрабатывают для ВСУ ракето-бомбу с головкой самонаведения Quicksink. Ожидаемая дальность применения нового оружия составит 463 километра.

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