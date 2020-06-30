Россия продвигает очень пагубный нарратив относительно Донбасса – посол Британии

Посол Великобритании Мелинда Симмонс заявила, что Российская Федерация продвигает очень пагубный нарратив относительно части востока Украины.
Очень важно объяснить, что именно российская сторона может прекратить войну на Донбассе, рассказала дипломат в интервью РБК-Украина.
Собеседница добавила, что важная роль Британии и других государств заключается в том, чтобы указывать на манипуляции РФ и называть вещи своими именами.
"…Я вижу очень пагубный нарратив, который продвигает Россия, что они не являются стороной конфликта, что они лишь посредник, что это внутренний конфликт", – сказала Симмонс.
По ее словам, на Западе прекрасно понимают, что происходит на самом деле.
Напомним, в начале июля 2019 года тогдашний специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер говорил, что ключ к миру в Украине – вывод войск России.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.