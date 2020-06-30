УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Россия продвигает очень пагубный нарратив относительно Донбасса – посол Британии

Войну на востоке Украины может прекратить именно РФ, сказала дипломат.

30 июня 2020, 14:26
Симмонс поделилась, что власти РФ продвигают очень пагубный нарратив относительно Донбасса – Россия Донбасс новости
Власти РФ продвигают очень пагубный нарратив относительно Донбасса, поделилась Мелинда Симмонс / УНИАН

Посол Великобритании Мелинда Симмонс заявила, что Российская Федерация продвигает очень пагубный нарратив относительно части востока Украины.

Очень важно объяснить, что именно российская сторона может прекратить войну на Донбассе, рассказала дипломат в интервью РБК-Украина.

Собеседница добавила, что важная роль Британии и других государств заключается в том, чтобы указывать на манипуляции РФ и называть вещи своими именами.

"…Я вижу очень пагубный нарратив, который продвигает Россия, что они не являются стороной конфликта, что они лишь посредник, что это внутренний конфликт", – сказала Симмонс.

По ее словам, на Западе прекрасно понимают, что происходит на самом деле.

Напомним, в начале июля 2019 года тогдашний специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер говорил, что ключ к миру в Украине – вывод войск России.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Мелинда Симмонс
Сейчас вы просматриваете новость «Россия продвигает очень пагубный нарратив относительно Донбасса – посол Британии». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:06
Украину накрыл фронт и принес "подарки" – синоптик
15:04
Вторая волна COVID-19 в Украине: Зеленский сделал заявление
14:49
Малюська рассказал, почему нужно срочно изменить закон о люстрации
14:43
Анита Цой попала в больницу с коронавирусом купив билет в Ухань
14:35
Рак горла: причины, симптомы, факторы риска
14:26
Россия продвигает очень пагубный нарратив относительно Донбасса – посол Британии
14:11
Путин назвал главное условие, при котором поправки в Конституцию России вступят в силу Видео
13:50
"Вагоны из молодой республики": позорный запуск грузовых поездов по "мосту-скрепе" высмеяли в Сети
13:45
Социологи выяснили, какие партии могут пройти в Раду - новый рейтинг
13:43
Пацаны 2 сезон - график выхода серий и как смотреть сериал Видео
13:32
В Днепровской области бывший коп застрелил парня: врачи отказывали в оказании помощи – соцсети
13:22
"В Украине упадет зарплата": эксперт назвал сумму и причину Видео
13:06
Шмыгаль рассказал, при каком условии уйдет в отставку
12:56
Концерт The Hardkiss Акустика в Киеве появился онлайн в полном объеме Видео
12:49
Внематочная беременность: симптомы, причины, факторы риска
12:47
"Укрзализныця" будет экономить, заключая долгосрочные контракты с поставщиками – эксперт
12:44
Рейтинг Зеленского обрушился: названы главные конкуренты
12:28
Вакцина против коронавируса в Китае: появились новые сведения
12:27
Dr Dre разводится с Николь Янг
12:03
Граница на замке: почему ЕС боится принимать у себя украинцев мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять