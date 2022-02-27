Россия грозится обстреливать транспорт Запада с оружием для Украины

Россия будет обстреливать западный транспорт с оружием для Украины / Shutterstock

Россия угрожает обстреливать транспорт, который перевозит оружие Запада по территории Украины.

"Пока, к примеру, машина, с военным грузом едет по территории третьей страны - это ее дело. Как только она попадает на Украину, мы демилитаризацию проводим", - заявил глава комиссии Совета РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов, пишет РИА-Новости.

Он подчеркнул, что люди, которые собираются перевозить западное оружие по Украине, могут стать целями точечных ударов.

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

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Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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