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Россия не выполняет свои обязательства, но это не повод отказываться от встречи с Путиным - Данилов

3 июля 2021, 10:24

Встреча Путина и Зеленского очень нужна для того, чтобы принимать дальнейшие шаги, отметил секретарь СНБО.

Данилов
Данилов заявил, что встреча Зеленского с Путиным скорее всего состоится/ УНИАН

Еще в апреле президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Кремля Владимиру Путину встретиться. После этого лидер России наговорил немало обидного в сторону украинского коллеги. Несмотря ни на что встреча, скорее всего, состоится, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В интервью программе "Первые лица" на 24 канале Данилов отметил, что встреча Путина и Зеленского очень нужна для того, чтобы принимать дальнейшие шаги.

"Я больше считаю да, чем нет (что состоится встреча – ред.). Это очень важные реперные точки, которые надо проходить", – сказал секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что Россия не выполняет свои обязательства, но это не причина, чтобы отказываться от встречи с Путиным. Дело в том, что общение через посредников – очень сложное.

"Возможно, надо и встретиться для того, чтобы четко все понять", – пояснил Данилов.

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На замечание о том, что Путин оскандалился заявлениями о Зеленском, Данилов ответил: "Смотрите, это же политика".

Встреча Зеленского и Путина – о чем сообщалось ранее:

новости Украины встреча Зеленского с Путиным Алексей Данилов
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