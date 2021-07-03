Россия не выполняет свои обязательства, но это не повод отказываться от встречи с Путиным - Данилов

Встреча Путина и Зеленского очень нужна для того, чтобы принимать дальнейшие шаги, отметил секретарь СНБО.
Еще в апреле президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Кремля Владимиру Путину встретиться. После этого лидер России наговорил немало обидного в сторону украинского коллеги. Несмотря ни на что встреча, скорее всего, состоится, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
В интервью программе "Первые лица" на 24 канале Данилов отметил, что встреча Путина и Зеленского очень нужна для того, чтобы принимать дальнейшие шаги.
"Я больше считаю да, чем нет (что состоится встреча – ред.). Это очень важные реперные точки, которые надо проходить", – сказал секретарь СНБО.
Данилов подчеркнул, что Россия не выполняет свои обязательства, но это не причина, чтобы отказываться от встречи с Путиным. Дело в том, что общение через посредников – очень сложное.
"Возможно, надо и встретиться для того, чтобы четко все понять", – пояснил Данилов.
На замечание о том, что Путин оскандалился заявлениями о Зеленском, Данилов ответил: "Смотрите, это же политика".
Встреча Зеленского и Путина – о чем сообщалось ранее:
- 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Кремля Владимиру Путину с предложением провести встречу на Донбассе с целью урегулирования вооруженной конфронтации.
- В ответ на это российский президент Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, чтобы обсудить отношения России и Украины. Но для обсуждения прекращения боевых действий на Донбассе Путин посоветовал Зеленскому отправиться на переговоры с главарями боевиков "ЛДНР".
- 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать его встречу с Путиным.
- 28 апреля президент Украины заявил, что хочет провести встречу с Путиным в Ватикане.
- Российский президент Владимир Путин 30 июня обвинил Зеленского в том, что он, дескать, сдал Украину под внешнее управления Запада. Путин не видит смысла проводить встречу с Зеленским, однако готов к реализации таких переговоров.
- 2 июля в Кремле заявили, что на данный момент нет никаких предметных переговоров по встрече Путина и Зеленского.