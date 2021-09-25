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Россия признает "ЛДНР" и готовит сценарий Абхазии: дипломат раскрыл планы Москвы по Донбассу

25 сентября 2021, 07:10
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На оккупированном Донбассе прошло очень много протестов и забастовок – люди понимают, что ситуация находится в тупике, сказал Павел Климкин.

Война на Донбассе
Россия не собирается "присоединять" оккупированный Донбасс – Климкин / УНИАН

Россия изучает вариант признания "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР" по сценарию Абхазии, однако не собирается принимать их в состав своего государства. При этом в Донецке среди людей доминируют две противоположные точки зрения: одни призывают к возвращению Донбасса в Украину на определенных условиях, другие - к интеграции в российское государство. Люди видят, что ситуация находится в тупике. Об этом заявил украинский дипломат Павел Климкин.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что в российских выборах в Госдуму, согласно его данным, поучаствовали около 240 тысяч украинских граждан из ОРДЛО. По его словам, Россия обеспечила их участие в избирательном процессе для того, чтобы снизить градус напряжение на оккупированных территориях. Люди видят, что ситуация с регионом зашла в тупик, в то время как Москва, по всей видимости, рассматривает возможность реализации на данных территориях абхазского сценария.Читайте такжеРоссия отрывает Донбасс и выходит из Минских соглашений: дипломат заявил об уникальном шансе Украины

"Сейчас по Донецку ходят новые слухи, говорят - нас не признают, что делать. Есть два течения - одни говорят, что нам нужно возвращаться как-то в Украину, на каких-то условиях. Другие говорят - нужно "головой биться" в Россию. Но в Москве, насколько мы слышим, обсуждается вариант а-ля Абхазия - признать, но в Россию не брать. Это на самом деле означает тупик. Люди там понимают, что это тупик, поскольку это означает, что вы - "Россия минус третьего сорта". За последний год там очень много было протестов, забастовок, и одна из целей выборов, которые были проведены, это как-то успокоить людей и сказать - вот видите, процесс идет, мы вас любим, мы вас не забываем и так далее", - считает Климкин.

Также он подчеркнул, что с отдельных районов Донецкой и Луганской областей продолжают уезжать люди. Шахтеры и вовсе вынуждены отправляться на заработки в Польшу.

Переговоры по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что российско-украинский конфликт на Донбассе не удается урегулировать на базе Минских соглашений. Поэтому он будет пытаться найти другие форматы для разрешения вооруженной конфронтации на переговорах с главой РФ Путиным и хозяином Белого дома Байденом.

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Президент РФ Владимир Путин недавно обвинил Украину в нарушении Минских соглашений. По его словам, если Верховная Рада примет закон о переходном периоде на Донбассе, Москва расценит этот шаг в качестве якобы одностороннего выхода Киева из минских договоренностей.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Москва не собирается принимать участие в новых переговорах в рамках нормандского формата до тех пор, пока не появится вариант реализации "Минска". Согласно его заявлению, в Киеве, дескать, принимают законы, которые "противоречат" Минским соглашениям.

Спикер Банковой Сергей Никифоров сказал, что переговоры об организации дискуссии лидеров стран нормандского формата, продолжаются. Зеленский рассчитывает на проведение такой встречи, которая должна пройти конструктивно.

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