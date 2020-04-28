"Мы делаем это для украинцев": Зеленский дал ход закону о рынке земли

Рынок земли в Украине 2020 - Зеленский подписал закон о рынке земли / УНИАН

28 апреля украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли 2020.

Официальное название документа – О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения № 552-IX. Рада приняла его 31 марта 2020 года.

Данный закон предусматривает формирование законодательного поля для внедрения рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения.

"Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично. Украина ждала этот закон со времени обретения независимости. Это была нелегкая борьба. Но мы знали, что делаем это для украинцев", – заверил Зеленский.

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