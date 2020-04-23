Саакашвили рассказал, будет ли нападать на Зеленского

Саакашвили / УНИАН

Михаил Саакашвили (экс-одесский губернатор и бывший президент Грузии) считает "полнейшей чушью" идею - дескать быстро после его возможного назначения в Кабмин Дениса Шмыгаля он начнет конфликтовать с президентом Владимиром Зеленским (аналогично тому, как это произошло с Петром Порошенко).

С таким заявлением политик выступил в эфире украинского телевидения. Поднявшийся в Сети и обществе негатив по поводу планов его назначения вице-премьером по реформам в Кабмин Михаил Саакашвили назвал сопротивлением "тех, против кого я пойду вместе с президентом ломать схемы".

Читайте такжеУ Зеленского объяснили, для чего пригласили Саакашвили в Кабмин"Они уже разгоняют тему, что Саакашвили сейчас придет и, как раньше, когда сначала был в хороших отношениях с Порошенко, потом нападал на Порошенко, и сейчас через три-четыре месяца нападет на Зеленского, будет его в чем-то обвинять. Это полная чушь. Пусть даже никто не надеется, что я буду на него нападать", - заявил политик.

Напомним, ранее, в среду, 22 апреля, заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук подтвердила, что Михаил Саакашвили - бывший глава Одесской ОГА и экс-президент Грузии - может занять должность вице-премьер-министра по вопросам реформ в Кабмине Дениса Шмыгаля. По словам нардепа, сейчас кандидатура политика обсуждается во фракции. А голосование по назначении Саакашвили скорее всего, состоится, уже в пятницу, 24 апреля. Позднее сам политик в Facebook подтвердил информацию о том, что ему предложили пост вице-премьера по реформам.