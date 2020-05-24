Савченко в скандальном интервью российскому НТВ "наехала" на Порошенко

Савченко пообщалась с журналистами НТВ - скриншот эфира НТВ

Экс-нардеп Надежда Савченко осмелилась дать интервью российскому пропагандистскому телеканалу НТВ, которое вышло в эфир 24 мая в программе "Новые русские сенсации".

"Надежда Савченко — убийца, которую сделали героем Украины, а потом врагом народа, — дала первое большое интервью российскому телеканалу. В это воскресенье оно выйдет в эфир НТВ в программе "Новые русские сенсации". Это будет подарок Савченко Владимиру Зеленскому к годовщине его президентства", - анонсировали на сайте телеканала.

Отметим, пользователи соцсетей резко раскритиковали такие действия Савченко, оценив этот шаг как "ответочку" после скандального интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с Игорем Гиркиным.

Савченко заявила, что Порошенко по коррупционной схеме Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук) через "Укроборонпром" заработал на военном конфликте в Донбассе сотни миллионов долларов.

"Это как раз-таки торговля запчастями и закупка запчастей в Российской Федерации во время войны Украины с Россией. ...такая коррупция в Украине и вообще в мире расценивается как мародерство, потому что это коррупция на жизнях, на безопасности людей", — сказала Савченко.

Экс-нардеп также перечислила причастных к коррупционным схемам Петра Порошенко людей: Олег Гладковский, Александр Турчинов, Сергей Пашинский.

Савченко добавила, что она рассматривает только коррупцию, а не госизмену (которая подробно описана в книге бывшего соратника Порошенко Александра Онищенко).

"Мы понимаем, что это топ-коррупция. Но я считаю, что она должна быть расследована, и мы будем знать правду", — заявила Савченко.

Кроме этого, в передаче была озвучена новая версия, кто именно мог слить аудиозаписи разговора Петра Порошенко и Джо Байдена. А именно, что это - дело рук Александра Онищенко или же было сделано не без его участия.