Санкции против Северного потока-2: в Германии анонсировали меры в отношении США

В Германии призывал США к переговорам по Северному потоку-2 / Фото: УНИАН

Немецкие власти готовы провести переговоры с Вашингтоном по вопросам предотвращения введения санкций в отношении российского проекта Северный поток-2. В Германии считают, что введение газопровода в эксплуатацию не навредит американским интересам.

Об этом рассказал глава министерства экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер в интервью DPA.

В Берлине выразили надежду, что США воздержатся от экономических санкций в отношении Северного потока-2.

"Мы по-прежнему надеемся на то, что дело не дойдет до этих санкций. Мы в любое время готовы к переговорам, чтобы не допустить эскалации", - отметил Альтмайер.

По его словам, нет никаких причин для введения эмбарго со стороны Вашингтона – несмотря на потенциальный запуск Северного потока-2, транзит газа через Украину по-прежнему будет действовать, а на севере Германии идет активное строительство специальных терминалов для приема сжиженного газа из Америки.Читайте такжеУничтожат ли санкции Северный поток-2: в США дали неожиданный ответ

Напоследок чиновник подчеркнул, что все стороны должны придерживаться норм международного права, особенно в контексте данного вопроса.

Напомним, в США включили Северный поток-2 и Турецкий поток в список проектов, на которые могут распространяться американские санкции. Ограничения вошли в план оборонного бюджета на следующий год.

Ранее в Германии призывали к ответным санкциям против США в случае введения американского эмбарго против Северного потока-2 и связанных с проектом компаний.