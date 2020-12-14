Скандальная "формула Штайнмайера" и особый статус Донбасса: Разумков раскрыл планы Рады

Во время заседания Рады 15 декабря нардепы рассмотрят вопрос о продлении на год действия закона об особом статусе Донбасса.
В понедельник, 14 декабря, спикер украинского парламента Дмитрий Разумков заявил, что при продлении действия закона об особом статусе Донбасса в него не будут включать "формулу Штайнмайера".
"Там ничего добавляться не будет. Проект закона зарегистрирован, вы его видели на сайте, менять его никто не будет. Единственный вопрос, который меняется, к сожалению, уже не первый год, - это меняется сначала 2019-й на 2020-й, а теперь 2020-й на 2021-й. Надеюсь, что 2022-го не будет", - сказал глава ВР во время согласительного совета с лидерами фракций и депутатских групп, трансляция велась в Youtube.
Также Разумков подтвердил информацию о том, что во время заседания Рады 15 декабря нардепы рассмотрят вопрос о продлении на год действия закона об особом статусе Донбасса.
Отметим, формула Штайнмайера – это механизм реализации вторых Минских соглашений, который предусматривает получение ОРДЛО временного особого статуса в день проведения выборов на территориях. Если ОБСЕ признает такие выборы состоявшимися, особый режим управления в областях вступает в силу на полноценной основе решением Верховной Рады.
Резонанс такой формулы состоит в том, что она предусматривает фактически одновременное решение вопросов безопасности и политического урегулирования конфликта, которое может начаться до вывода российско-террористических войск и возобновления Киевом контроля над границей на Донбассе.
Особый статус Донбасса – о чем сообщалось ранее:
- 21 октября участник политической подгруппы в ТКГ от Украины Андрей Костин рассказал, что существует два варианта продления закона об ОРДЛО: пролонгация документа в прежнем виде или внесения в него так называемой "формулы Штайнмайера".
- 18 сентября вице-премьер-министр Алексей Резников заявил, что Украина не будет вносить положения об особом статусе Донбасса в Конституцию. Киев по-прежнему настаивает на том, что Минские соглашения должны быть пересмотрены.