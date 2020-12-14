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Скандальная "формула Штайнмайера" и особый статус Донбасса: Разумков раскрыл планы Рады

14 декабря 2020, 14:31
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Во время заседания Рады 15 декабря нардепы рассмотрят вопрос о продлении на год действия закона об особом статусе Донбасса.

Разумков
Разумков раскрыл планы Рады по закону о продлении особого статуса ОРДЛО / УНИАН

В понедельник, 14 декабря, спикер украинского парламента Дмитрий Разумков заявил, что при продлении действия закона об особом статусе Донбасса в него не будут включать "формулу Штайнмайера".

"Там ничего добавляться не будет. Проект закона зарегистрирован, вы его видели на сайте, менять его никто не будет. Единственный вопрос, который меняется, к сожалению, уже не первый год, - это меняется сначала 2019-й на 2020-й, а теперь 2020-й на 2021-й. Надеюсь, что 2022-го не будет", - сказал глава ВР во время согласительного совета с лидерами фракций и депутатских групп, трансляция велась в Youtube.

Также Разумков подтвердил информацию о том, что во время заседания Рады 15 декабря нардепы рассмотрят вопрос о продлении на год действия закона об особом статусе Донбасса.

Отметим, формула Штайнмайера – это механизм реализации вторых Минских соглашений, который предусматривает получение ОРДЛО временного особого статуса в день проведения выборов на территориях. Если ОБСЕ признает такие выборы состоявшимися, особый режим управления в областях вступает в силу на полноценной основе решением Верховной Рады.

Резонанс такой формулы состоит в том, что она предусматривает фактически одновременное решение вопросов безопасности и политического урегулирования конфликта, которое может начаться до вывода российско-террористических войск и возобновления Киевом контроля над границей на Донбассе.

Особый статус Донбасса – о чем сообщалось ранее:

  • 21 октября участник политической подгруппы в ТКГ от Украины Андрей Костин рассказал, что существует два варианта продления закона об ОРДЛО: пролонгация документа в прежнем виде или внесения в него так называемой "формулы Штайнмайера".
  • 18 сентября вице-премьер-министр Алексей Резников заявил, что Украина не будет вносить положения об особом статусе Донбасса в Конституцию. Киев по-прежнему настаивает на том, что Минские соглашения должны быть пересмотрены.

война на Донбассе ОРДЛО формула Штайнмайера
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