Скандальная "формула Штайнмайера" и особый статус Донбасса: Разумков раскрыл планы Рады

Разумков раскрыл планы Рады по закону о продлении особого статуса ОРДЛО / УНИАН

В понедельник, 14 декабря, спикер украинского парламента Дмитрий Разумков заявил, что при продлении действия закона об особом статусе Донбасса в него не будут включать "формулу Штайнмайера".

"Там ничего добавляться не будет. Проект закона зарегистрирован, вы его видели на сайте, менять его никто не будет. Единственный вопрос, который меняется, к сожалению, уже не первый год, - это меняется сначала 2019-й на 2020-й, а теперь 2020-й на 2021-й. Надеюсь, что 2022-го не будет", - сказал глава ВР во время согласительного совета с лидерами фракций и депутатских групп, трансляция велась в Youtube.

Также Разумков подтвердил информацию о том, что во время заседания Рады 15 декабря нардепы рассмотрят вопрос о продлении на год действия закона об особом статусе Донбасса.

Отметим, формула Штайнмайера – это механизм реализации вторых Минских соглашений, который предусматривает получение ОРДЛО временного особого статуса в день проведения выборов на территориях. Если ОБСЕ признает такие выборы состоявшимися, особый режим управления в областях вступает в силу на полноценной основе решением Верховной Рады.

Резонанс такой формулы состоит в том, что она предусматривает фактически одновременное решение вопросов безопасности и политического урегулирования конфликта, которое может начаться до вывода российско-террористических войск и возобновления Киевом контроля над границей на Донбассе.

Особый статус Донбасса – о чем сообщалось ранее: