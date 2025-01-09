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Словакия отправляет делегацию в Москву: посольство Украины резко отреагировало

Руслана Заклинская
9 января 2025, 00:21
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Украинские дипломаты призвали представителей словацкого парламента отказаться от попыток умиротворения и заигрывания с Россией.
Словакия отправляет делегацию в Москву: посольство Украины резко отреагировало
Посольство раскритиковало молчание Словакии по поводу агрессии РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/robertficosk, ГСЧС Украины

Коротко:

  • Словакия планирует отправить делегацию в Москву, вместо осуждения преступлений РФ
  • Украинское посольство выразило решительный протест
  • Дипломаты отметили, что такие действия способствуют легитимизации агрессии РФ

Словацкие чиновники продолжают молчать и после парламентских выборов 2023 года не осудили публично преступления России. Зато Братислава планирует отправить парламентскую делегацию в Москву. Об этом заявило посольство Украины в Словакии.

Дипломаты отметили, что в результате недавней атаки России на Запорожье погибли 13 мирных граждан. Однако словацкие чиновники продолжают игнорировать российские преступления.

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"В который раз удивляет молчание официальных словацких чиновников, которые после парламентских выборов 2023 года ни разу официально, откровенно и публично не осудили грубые преступления Российской Федерации", - говорится в заявлении.

Посольство отметило, что Словакия планирует отправить делегацию во главе с вице-спикером парламента Андреем Данком в Москву. Украинская сторона призывает воздержаться Братиславу от контактов с агрессором.

"Посольство и украинская сторона выражает решительный протест указанным намерениям и еще раз призывает воздержаться от контактов с преступным режимом в Москве, поскольку такие шаги способствуют легитимизации российской агрессии против Украины", - заявили дипломаты.

Также словацких парламентариев призывают отказаться от "попыток умиротворения и заигрывания с агрессором в угоду собственным политическим и меркантильным интересам" и проявить "элементарное сочувствие" к страданиям украинцев.

Кроме этого, посольство обратило внимание, что за исторические ошибки политиков всегда платит народ. Словакии напомнили, что "словацкая нация не является исключением", ведь в 20-м веке страна уже "становилась заложником недальновидности и беспринципности своих лидеров, что привело к всем известным трагическим последствиям".

"Сознательное игнорирование очевидных фактов того, что агрессором является Россия, которая уже почти три года уничтожает в Украине все на своем пути, убивает женщин, детей и издевается над мирным населением, не находит и не найдет понимания. Призываем хотя бы к элементарному человеческому сочувствию и уважению к многомиллионной нации, которая оказывает героическое сопротивление убийцам", - отметили в посольстве.

Угрозы Фицо на фоне остановки транзита российского газа - главное

Напомним, 1 января 2025 года Украина окончательно прекратила транзит российского газа через свою территорию, что стало важным этапом в уменьшении зависимости от энергоносителей из РФ. Это решение вызвало острую реакцию премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который начал угрожали Украине прекращением поставок электроэнергии.

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что эти заявления Фицо могут быть следствием указаний от российского президента Владимира Путина. Таким образом словацкий премьер пытается создать "второй фронт".

Однако, как сообщал Главред, несмотря на эти угрозы, Украина продолжит получать электроэнергию из Словакии. Словацкий оператор системы передачи SEPS подтвердил, что будет выполнять условия действующего договора и обеспечит поставки энергоресурсов.

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Что такое посольство Украины в Словакии?

Посольство Украины в Словацкой Республике - дипломатическая миссия Украины в Словакии, размещенная в Братиславе, пишет Википедия.

Основная задача Посольства Украины в Братиславе представлять интересы Украины, способствовать развитию политических, экономических, культурных, научных и других связей, а также защищать права и интересы граждан и юридических лиц Украины, находящихся на территории Словакии.

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