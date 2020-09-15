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Спустя месяц Рада определилась, признавать ли выборы в Беларуси

15 сентября 2020, 13:11

Рада осудила действия белорусских властей.

Выборы в Беларуси 2020 - Украина определилась с официальной позицией
Выборы в Беларуси 2020 - Украина определилась с официальной позицией / Фото: УНИАН

15 сентября Верховная Рада Украины проголосовала за официальное непризнание выборов в Беларуси, которые состоялись 9 августа.

Это решение поддержали 228 депутатов.

Также Рада осудила действия белорусских властей. В своем официальном заявлении Киев призвал Минск наладить "цивилизованный и демократический диалог с обществом с целью разрешения кризисной ситуации, что сложилась в стране".

Ранее в Евросоюзе уже заявляли, что Брюссель не признает результатов президентских выборов в Беларуси и готовит пакет санкций против всех лиц, которые причастны к фальсификациям избирательного процесса и насилию против людей.

Выборы президента в Беларуси 2020 – результаты

  • Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Победителем президентских выборов официально объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. За него, по данным ЦИК Беларуси, отдали свои голоса 80,1% избирателей.
  • Уже после оглашения предварительных результатов тысячи жителей Беларуси вышли на акции протеста, произошли кровавые столкновения с силовиками.
  • 14 сентября Россия признала Лукашенко законным президентом Беларуси. Данное заявление спикер Кремля сделал, отвечая на вопросы журналистов после того, как в Сочи завершилась встреча Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным.
  • 15 сентября ЕС объявил Лукашенко нелегитимным. В Евросоюзе отказались признавать результаты президентских выборов в Беларуси. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подчеркнул, что ЕС пересматривает отношения с Беларусью и изучает сектора, в которых отношения могут быть заморожены.

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