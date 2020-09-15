Спустя месяц Рада определилась, признавать ли выборы в Беларуси

Выборы в Беларуси 2020 - Украина определилась с официальной позицией / Фото: УНИАН

15 сентября Верховная Рада Украины проголосовала за официальное непризнание выборов в Беларуси, которые состоялись 9 августа.

Это решение поддержали 228 депутатов.

Также Рада осудила действия белорусских властей. В своем официальном заявлении Киев призвал Минск наладить "цивилизованный и демократический диалог с обществом с целью разрешения кризисной ситуации, что сложилась в стране".

Ранее в Евросоюзе уже заявляли, что Брюссель не признает результатов президентских выборов в Беларуси и готовит пакет санкций против всех лиц, которые причастны к фальсификациям избирательного процесса и насилию против людей.

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