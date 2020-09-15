Спустя месяц Рада определилась, признавать ли выборы в Беларуси

Рада осудила действия белорусских властей.
15 сентября Верховная Рада Украины проголосовала за официальное непризнание выборов в Беларуси, которые состоялись 9 августа.
Это решение поддержали 228 депутатов.
Также Рада осудила действия белорусских властей. В своем официальном заявлении Киев призвал Минск наладить "цивилизованный и демократический диалог с обществом с целью разрешения кризисной ситуации, что сложилась в стране".
Ранее в Евросоюзе уже заявляли, что Брюссель не признает результатов президентских выборов в Беларуси и готовит пакет санкций против всех лиц, которые причастны к фальсификациям избирательного процесса и насилию против людей.
Выборы президента в Беларуси 2020 – результаты
- Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Победителем президентских выборов официально объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. За него, по данным ЦИК Беларуси, отдали свои голоса 80,1% избирателей.
- Уже после оглашения предварительных результатов тысячи жителей Беларуси вышли на акции протеста, произошли кровавые столкновения с силовиками.
- 14 сентября Россия признала Лукашенко законным президентом Беларуси. Данное заявление спикер Кремля сделал, отвечая на вопросы журналистов после того, как в Сочи завершилась встреча Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным.
- 15 сентября ЕС объявил Лукашенко нелегитимным. В Евросоюзе отказались признавать результаты президентских выборов в Беларуси. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подчеркнул, что ЕС пересматривает отношения с Беларусью и изучает сектора, в которых отношения могут быть заморожены.
Автор: Диана Беловодская