США: признание Думой "ЛДНР" является явным нарушением Минских соглашений

В посольстве страны напоминают о положениях Минских соглашений, которые обязывают подписантов реинтегрировать эти регионы.
Соединенные Штаты Америки заявляют, что обращение Государственной Думы к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость так называемых ЛНР и ДНР является нарушением Минских договоренностей.
"Голосование в Думе по "ЛНР/ДНР" сегодня является очередной одиозной попыткой нарушить суверенитет Украины и явным нарушением Минских соглашений, которые обязывают подписантов реинтегрировать эти регионы. Мы – вместе с Украиной", - говорится в сообщении на странице посольства США в Украине в Twitter.
Читайте такжеГлавный плюс в истерии вокруг нападения Путина
"Побег" американцев из Киева
Напомним, США временно перенесли свое посольство из Киева во Львов якобы из-за угрозы российского вторжения в Украину. Как говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, Государственный департамент постоянно мониторит ситуацию с безопасностью в Украине.
"Исходя из этого, мы находимся в процессе временного переноса нашего посольства в Украине из Киева во Львов в связи с резким ускорением наращивания российских сил. Посольство продолжит взаимодействие с украинским правительством, координирующим дипломатическую деятельность в стране. Мы также продолжаем наш интенсивные дипломатические усилия по деэскалации кризиса", - отметил Блинкен.
Он также заверил, что перенос посольства во Львов не подрывает американскую поддержку Украины. Кроме того, Блинкен в очередной раз призвал всех американских граждан немедленно покинуть Украину.
- Посольство Великобритании остается работать в Киеве несмотря на угрозу вторжения России
- В посольстве США подтвердили эвакуацию части дипломатов из Украины
- Посольство США эвакуируют из Киева во Львов - СМИ