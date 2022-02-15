США: признание Думой "ЛДНР" является явным нарушением Минских соглашений

Американцы отреагировали на голосование в Думе по "ЛДНР" / Коллаж УНИАН, Reuters

Соединенные Штаты Америки заявляют, что обращение Государственной Думы к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость так называемых ЛНР и ДНР является нарушением Минских договоренностей.

"Голосование в Думе по "ЛНР/ДНР" сегодня является очередной одиозной попыткой нарушить суверенитет Украины и явным нарушением Минских соглашений, которые обязывают подписантов реинтегрировать эти регионы. Мы – вместе с Украиной", - говорится в сообщении на странице посольства США в Украине в Twitter.

Скриншот со страницы посольства США

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"Побег" американцев из Киева

Напомним, США временно перенесли свое посольство из Киева во Львов якобы из-за угрозы российского вторжения в Украину. Как говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, Государственный департамент постоянно мониторит ситуацию с безопасностью в Украине.

"Исходя из этого, мы находимся в процессе временного переноса нашего посольства в Украине из Киева во Львов в связи с резким ускорением наращивания российских сил. Посольство продолжит взаимодействие с украинским правительством, координирующим дипломатическую деятельность в стране. Мы также продолжаем наш интенсивные дипломатические усилия по деэскалации кризиса", - отметил Блинкен.

Он также заверил, что перенос посольства во Львов не подрывает американскую поддержку Украины. Кроме того, Блинкен в очередной раз призвал всех американских граждан немедленно покинуть Украину.