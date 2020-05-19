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"Министр ворует и убивает": нардепы от Голоса захотели отставки главы Минздрава

19 мая 2020, 12:37

Нардеп из фракции Голос Александра Устинова объявила о начала сбора подписей за отставку Максима Степанова с поста главы Минздрава.

Устинова, Голос
Александра Устинова из фракции Голос / УНИАН

Нардепы Верховной Рады IХ созыва из фракции Голос объявили сбор голосов за отставку Максима Степанова с поста главы Министерства здравоохранения.

С таким заявлением во вторник, 19 мая, выступила нардеп от Голоса Александра Устинова с трибуны украинского парламента. Она утверждает, Минздрав сперва закупил медицинские костюмы для медиков по 488 гривен штука (по цене в три раза дороже обычной). Более того, по словам Устиновой, в Украину начали привозить закупленные костюмы, но не той модификации, которая необходима в борьбе с коронавирусом.

По мнению нардепа, тем самым Минздрав фактически осуществляет "массовое убийство" медиков, а сам министр Степанов ‒ "ворует и убивает".

"Нам лгут об очень страшном преступлении. Два дня назад министр здравоохранения Максим Степанов, которого уже все окрестили Максим "Костюмов", нам в очередной раз солгал. Вы все услышали, что к нам приехали костюмы – и их будут развозить по Украине, по медикам. Я вчера была на таможне, не приехали костюмы. Вместо 72 тысяч костюмов приехало 29. Нам просто врут в лицо в то время, как в Украине каждый день сто медицинских работников инфицируются Covid-19", ‒ заявила Устинова.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов в эфире украинского телевидения рассказал о том, что в ведомстве готовят повышение тарифов на медицинские услуги для украинцев. По его словам, такая мера необходима для того, чтобы поднять зарплаты медиков до рыночного уровня.

Максим Степанов Минздрав Верховная Рада голос новости Украины
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