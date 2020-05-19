"Министр ворует и убивает": нардепы от Голоса захотели отставки главы Минздрава

Александра Устинова из фракции Голос / УНИАН

Нардепы Верховной Рады IХ созыва из фракции Голос объявили сбор голосов за отставку Максима Степанова с поста главы Министерства здравоохранения.

С таким заявлением во вторник, 19 мая, выступила нардеп от Голоса Александра Устинова с трибуны украинского парламента. Она утверждает, Минздрав сперва закупил медицинские костюмы для медиков по 488 гривен штука (по цене в три раза дороже обычной). Более того, по словам Устиновой, в Украину начали привозить закупленные костюмы, но не той модификации, которая необходима в борьбе с коронавирусом.

По мнению нардепа, тем самым Минздрав фактически осуществляет "массовое убийство" медиков, а сам министр Степанов ‒ "ворует и убивает".

"Нам лгут об очень страшном преступлении. Два дня назад министр здравоохранения Максим Степанов, которого уже все окрестили Максим "Костюмов", нам в очередной раз солгал. Вы все услышали, что к нам приехали костюмы – и их будут развозить по Украине, по медикам. Я вчера была на таможне, не приехали костюмы. Вместо 72 тысяч костюмов приехало 29. Нам просто врут в лицо в то время, как в Украине каждый день сто медицинских работников инфицируются Covid-19", ‒ заявила Устинова.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов в эфире украинского телевидения рассказал о том, что в ведомстве готовят повышение тарифов на медицинские услуги для украинцев. По его словам, такая мера необходима для того, чтобы поднять зарплаты медиков до рыночного уровня.