У Кравчука раскрыли новые планы Украины по Донбассу

Украина продолжает держать оборону и работает над созданием условий для изменения ситуации на переговорах с Россией / УНИАН

Продление закона об "особом статусе" Донбасса – это рациональное решение, так как в случае пересмотра документа Киев был бы вынужден его согласовывать с представителями России и ОРДЛО. Украина пока слабее России в военном, политическом и информационном плане, поэтому государство держит оборону и работает над созданием условий, при которых удастся достичь успеха в процессе урегулирования конфликта.

Об этом заявил представитель Донецка от переселенцев, делегат Украины в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе Сергей Гармаш в эфире телеканала Украина 24, комментируя продление закона об "особом статусе" ОРДЛО.

По его словам, пролонгация закона о Донбассе является правильным шагом, особенно учитывая тот факт, что в документ не внесли так называемую "формулу Штайнмайера". В случае отказа от продления закона, Киеву пришлось бы согласовывать новый законопроект с Россией и представителями боевиков.Читайте такжеЧто ждет Донбасс в 2021 году

"Напомню, что в 2014 году этот закон был принят во исполнение "Минска-1" без таких согласований и был утвержден "Минском-2", что дает нам возможность трактовать этот закон в свою пользу", - отметил Гармаш.

Также он акцентировал внимание на том, что вопрос урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе зависит от позиции России. Киев пока уступает Москве на политическом, военном, дипломатическом и пропагандистском направлениях, поэтому Украина вынуждена обороняться и выжидать.

"Лучше просто держать оборону, что Украина и вынуждена делать, и использовать это время для накопления своих сил, ресурсов для создания политических, военных, экономических, дипломатических условий для того, чтобы что-то менять. Пока мы слабее противника, любые перемены могут быть только на пользу противнику, нам это не нужно", - подчеркнул журналист.Читайте такжеУкраина готова пойти на "формулу Штайнмайера" по Донбассу: в МИД назвали главное условие

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