У Кравчука сделали опасный для Украины прогноз о вторжении России в Беларусь

Путин может устроить торг с Западом по Донбассу - Гармаш / Reuters

Россия может осуществить военное вторжение в Беларусь, после чего у Владимира Путина появится возможность торговаться с Западом по вопросу российско-украинского конфликта на Донбассе.

Об этом заявил представитель Донецка в делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, в Москве пока окончательно не определились с тем, стоит ли России осуществлять военное вмешательство во внутриполитическую ситуацию в Беларуси. Однако Кремль может использовать потенциальный военный конфликт на территории РБ, чтобы торговаться с Западом по вопросу Донбасса.

"Если она (Россия) решит войти в Беларусь военной силой, и это вызовет международный скандал, то тогда у Путина будет торг. Он сможет торговаться – либо на Донбассе мы прекращаем конфронтацию конфликта, но вы закрываете глаза на Беларусь, либо получаете два конфликта – в Беларуси и на Донбассе", - подчеркнул Гармаш.Читайте такжеРоссия отправляет армию и технику в Беларусь: стало известно о планах Москвы