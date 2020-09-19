У Кравчука сделали опасный для Украины прогноз о вторжении России в Беларусь

В Кремле еще не приняли окончательного решения по Беларуси, полагает Сергей Гармаш.
Россия может осуществить военное вторжение в Беларусь, после чего у Владимира Путина появится возможность торговаться с Западом по вопросу российско-украинского конфликта на Донбассе.
Об этом заявил представитель Донецка в делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, в Москве пока окончательно не определились с тем, стоит ли России осуществлять военное вмешательство во внутриполитическую ситуацию в Беларуси. Однако Кремль может использовать потенциальный военный конфликт на территории РБ, чтобы торговаться с Западом по вопросу Донбасса.
"Если она (Россия) решит войти в Беларусь военной силой, и это вызовет международный скандал, то тогда у Путина будет торг. Он сможет торговаться – либо на Донбассе мы прекращаем конфронтацию конфликта, но вы закрываете глаза на Беларусь, либо получаете два конфликта – в Беларуси и на Донбассе", - подчеркнул Гармаш.Читайте такжеРоссия отправляет армию и технику в Беларусь: стало известно о планах Москвы
- Напомним, в последнее время активно идут разговоры об усилении интеграционных процессов России и Беларуси. У Путина утверждают, что подобные разговоры не имеют под собой никаких оснований, а Кремль не планирует поглощение РБ.
- Создатель рупора протестов в Беларуси Telegram-канала Nexta Степан Путило отметил, что разговоры о существовании дорожной карты интеграции России и Беларуси действительно идут, однако в ближайшем будущем слияние двух государств невозможно.
- По мнению политтехнолога Глеба Павловского, Путин действительно пока не готов пойти на такой шаг. Однако Кремль обеспечит возможность правления режима Лукашенко в Беларуси – именно с этой целью Минск получит кредит в размере 1,5 миллиарда долларов.