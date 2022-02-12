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Угроза вторжения России: Шмыгаль обратился к украинцам и призвал не паниковать

12 февраля 2022, 18:30

Премьер призвал граждан сохранять спокойствие, поскольку украинская армия готова дать отпор агрессор.

Шмыгаль
Шмыгаль обратился к украинцам / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с обращением к украинцам на фоне угрозы нового вторжения России. В Facebook он призвал граждан сохранять спокойствие, поскольку украинская армия готова дать отпор агрессор.

Что сказал глава правительства гражданам Украины:

  • Россия опасный сосед, который пытается нас уничтожить.
  • Наша армия готова, она обеспечена всем необходимым и готова дать отпор в любой момент.
  • Война имеет много измерений - от газового кризиса до нагнетания паники.
  • Паника лучший подарок для врага.
  • Украина сильна, как на дипломатическом уровне, так и на экономическом.
  • Международные партнеры поддерживают Украину не на словах, а на деле.
  • Россия хочет расшатать Украину изнутри, поэтому нужно не поддаваться на провокации врага и дезинформацию.

Угроза вторжения России в Украину

Ранее спецслужбы Соединенных Штатов Америки обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину – они отметили, что вторжение может произойти в ближайшую среду, 16 февраля. Такую информацию обнародовало издание Spiegel со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Россия может напасть, не дожидаясь окончания Олимпийских игр – до 20 февраля.

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Мэр столицы Украины Виталий Кличко сообщил, что в Киеве утвердили план эвакуации населения на случай полномасштабного вторжения России в Украину. В каждом районе города созданы комиссии по вопросам эвакуации, а городские службы работают в условиях предотвращения чрезвычайной ситуации.

В МИД Украины призвали граждан сохранять спокойствие и подчеркнули, что армия и дипломатия делают всё, чтобы Украина оставалась стойкой и готовой к разным сценариям развития событий.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления о возможном вторжении 16 февраля. Он отметил, что сейчас в информпространстве слишком много упоминаний об этом, но Украина должна руководствоваться лишь реальной информацией.

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