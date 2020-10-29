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Украина удержит безвиз с Евросоюзом: в Кабмине сделали заявление

29 октября 2020, 15:10

Решение Конституционного суда – это сигнал, что Украина нуждается в завершении судебной реформы, уточнила Стефанишина.

Евросоюз
Евросоюз / УНИАН

Несмотря на решение Конституционного суда по антикоррупционному законодательству и наличие в стране сил, которые стремятся помешать интеграции Украины в НАТО и ЕС, власти приложат максимальные усилия для того, чтобы безвиз с Евросоюзом не был приостановлен.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина на своей странице в социальной сети Facebook.

"Безвизу с ЕС быть! Есть силы внутри страны, заинтересованные в том, чтобы остановить европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, и одновременно лишить украинцев безвиза. Уверяю, им это не удастся!", - пишет чиновник.

Также она добавила, что власти уже работают над вопросами возобновления работы антикоррупционного законодательства.

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Евросоюз Кабмин безвизовый режим новости Украины Антикоррупционные законы
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