Украина укрепляет обороноспособность: Арестович рассказал об инициативе Зеленского

Верховная Рада также рассмотрит альтернативный законопроект о территориальной обороне в Украине / УНИАН

Законопроект о территориальной обороне Украины должен быть внесен на рассмотрение Верховной Рады до 29 декабря президентом Владимиром Зеленским. Однако парламент зарегистрировал альтернативный проект закона, вследствие чего законодатели должны будут определиться, какой документ в итоге им следует проголосовать.

Об этом заявил советник главы Офиса президента, советник делегации Киева в ТКГ по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе Алексей Арестович в эфире телеканала Украина 24.

Чиновник отметил, что территориальную оборону создали в стране еще в 2014 году. Теперь должен быть принят соответствующий законопроект, а после – еще ряд документов, которые обеспечат его реализацию. По поручению гаранта законопроект разрабатывала рабочая группа СНБО, и уже к концу года проект закона должен быть внесен в Раду.

"Президент поставил задачу разработать этот законопроект 7 сентября, была создана рабочая группа СНБО, которую возглавил заместитель секретаря СНБО, генерал-полковник Коваль, и до 29 декабря этот закон должен быть внесен на рассмотрение Верховной Рады", - сказал Арестович.

При этом, объяснил спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу, в Раде был зарегистрирован параллельный проект по вопросам территориальной обороны. Рада должна определиться с поддержкой одного из двух проектов закона.Читайте также​Главнокомандующий ВСУ​ указал на проблему с ракетами Нептун​ для армии

Политик добавил, что построение полноценной территориальной обороны является важной задачей в вопросе обеспечения развития сферы безопасности страны.

"Территориальная оборона может привлекаться, например, в случае стихийного бедствия или других чрезвычайных ситуаций, она подчиняется верховному главнокомандующему", - подчеркнул Алексей Арестович.

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