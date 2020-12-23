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Украина укрепляет обороноспособность: Арестович рассказал об инициативе Зеленского

23 декабря 2020, 02:29
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Территориальная оборона в Украине была создана еще в 2014 году, напомнил Алексей Арестович.

Верховная Рада
Верховная Рада также рассмотрит альтернативный законопроект о территориальной обороне в Украине / УНИАН

Законопроект о территориальной обороне Украины должен быть внесен на рассмотрение Верховной Рады до 29 декабря президентом Владимиром Зеленским. Однако парламент зарегистрировал альтернативный проект закона, вследствие чего законодатели должны будут определиться, какой документ в итоге им следует проголосовать.

Об этом заявил советник главы Офиса президента, советник делегации Киева в ТКГ по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе Алексей Арестович в эфире телеканала Украина 24.

Чиновник отметил, что территориальную оборону создали в стране еще в 2014 году. Теперь должен быть принят соответствующий законопроект, а после – еще ряд документов, которые обеспечат его реализацию. По поручению гаранта законопроект разрабатывала рабочая группа СНБО, и уже к концу года проект закона должен быть внесен в Раду.

"Президент поставил задачу разработать этот законопроект 7 сентября, была создана рабочая группа СНБО, которую возглавил заместитель секретаря СНБО, генерал-полковник Коваль, и до 29 декабря этот закон должен быть внесен на рассмотрение Верховной Рады", - сказал Арестович.

При этом, объяснил спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу, в Раде был зарегистрирован параллельный проект по вопросам территориальной обороны. Рада должна определиться с поддержкой одного из двух проектов закона.Читайте также​Главнокомандующий ВСУ​ указал на проблему с ракетами Нептун​ для армии

Политик добавил, что построение полноценной территориальной обороны является важной задачей в вопросе обеспечения развития сферы безопасности страны.

"Территориальная оборона может привлекаться, например, в случае стихийного бедствия или других чрезвычайных ситуаций, она подчиняется верховному главнокомандующему", - подчеркнул Алексей Арестович.

Армия Украины новости

  • Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос ранее заявлял, что Украина должна усилить свой военный потенциал для того, чтобы Киев мог вести диалог с Россией на равных. Именно по этой причине Путин не планирует идти на уступки Зеленскому в переговорном процессе.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов 16 декабря отметил, что ситуация, которая происходит в Беларуси, становится опасной для национальной безопасности Украины из-за усиления влияния России на территории республики. Вследствие этого Киев должен развивать военное сотрудничество с Вашингтоном.

Верховная Рада Владимир Зеленский Алексей Арестович новости Украины
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