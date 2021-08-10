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Украина в ООН призвала Россию прекратить агрессию и сделала заявление по Черному и Азовскому морям

10 августа 2021, 11:45
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Киев призывает Москву прекратить военную агрессию и восстановить территориальную целостность Украины.

Флаги, Россия, Украина
Украина призвала Россию не препятствовать проходу кораблей в Черном и Азовском морях / УНИАН

Россия должна прекратить реализацию действий, направленных на блокаду прохода кораблей в Черном и Азовских морях. Следует обеспечить транзитный проход судов, включая гарантии безопасности на морях. Москва должна прекратить агрессию в отношении Киева и восстановить территориальную целостность Украины.

Как указано в заявлении постоянного представительства Украины при Организации объединенных наций, украинское государство акцентирует внимание на том, что Россия вопреки действующим международным правовым нормам препятствует судоходству коммерческих суден, которые следуют в украинские порта и обратно. Также россияне блокируют движение морских кораблей, которые ходят под разными флагами.

Киев призывает Москву восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины в международно признанных границах.

"Россия не должна препятствовать транзитному проходу через международный пролив. Россия должна прекратить агрессию против Украины и восстановить уважение к суверенитету и целостности к Украине в пределах ее международно признанных границ", - отмечено в заявлении.

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Ситуация с эсминцем Великобритании Defender у Крыма

В Минобороны России 24 июня заявили о том, что российский корабль открыл предупредительный огонь в направлении британского эсминца Defender. Корабль ВМС Великобритании следовал черноморской акваторией в 12 километрах от оккупированного РФ Крыма. В военном ведомстве говорили, что бомбардировщик Су-24М запустил предупредительное бомбометание по курсу курсирования корабля.

В Украине заявили, что такие действия Москвы показывают намерения России укрепить свое влияние в Черном и Азовском морях. Киев в таких условиях призвал укрепить сотрудничество с Североатлантическим альянсом.

В Британии, впрочем, не подтвердили заявление России о том, что был открыт огонь и обстрелян эсминец. В Лондоне заявили, что корабль Великобритании ничего не нарушал и передвигался в международно признанных территориальных водах Украины.

В оборонном ведомстве России позже назвали эсминец Defender "жирной целью для противокорабельных комплексом Черноморского флота", и призвали британцев не отправлять свои корабли к Крыму.

В МИД РФ пригрозили "сбросить бомбы" по курсу корабля или самой цели в том случае, если судна других государств приблизятся к захваченному Крыму.

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