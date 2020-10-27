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​В ЕС отреагировали на конфликт между Украиной и Венгрией​

27 октября 2020, 16:25

В ЕС считают, что Венгрия и Украина должны сами найти решение проблем в двусторонних отношениях.

В ЕС назвали конфликт Украины и Венгрии вопросом двусторонних отношений / Youtube

В Европейском союзе отреагировали на конфликт Украины и Венгрии из-за вмешательства в местные выборы 2020. Как заявил спикер ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано​, Европейский союз не изменит позицию в отношении Киева в связи с конфликтом между Украиной и Венгрией.

Он назвал такой конфликт вопросом двусторонних отношений между странами.

"Никаких изменений в политике ЕС относительно Украины нет, кто бы что не говорил. У нас есть соглашение об ассоциации, которое является наиболее амбициозным среди всех наших партнеров, и мы, как ЕС, полны решимости продолжать это очень тесное сотрудничество с Украиной, чтобы максимально приблизить ее к ЕС", — сказал Стано.

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По его словам, единственное, что может сделать Евросоюз, это призвать обе стороны к урегулированию конфликта основываясь на ценностях ЕС и принципах добрососедских отношений.​

Выборы в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийятро 25 октября, в день местных выборов, призвал венгров, проживающих в Закарпатье, поддержать политическую силу Партия венгров Украины.​
  • Из-за незаконной политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий на местных выборах 2020, министерство иностранных дел пригласило посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто и вручило ноту протеста​.
  • Позже глава МИД назвал "жалким и бессмысленным" запрет на въезда в Украину двум чиновникам. Он отметил, что Будапешт пока не получил официального уведомления об этом запрете.
  • По результатам, которые были обнародованы в прямом эфире у Савика Шустера, в горсовет Ужгорода проходит Партия венгров Украины, поскольку она преодолела 5% барьер.​

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