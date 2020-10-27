​В ЕС отреагировали на конфликт между Украиной и Венгрией​

В ЕС назвали конфликт Украины и Венгрии вопросом двусторонних отношений / Youtube

В Европейском союзе отреагировали на конфликт Украины и Венгрии из-за вмешательства в местные выборы 2020. Как заявил спикер ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано​, Европейский союз не изменит позицию в отношении Киева в связи с конфликтом между Украиной и Венгрией.

Он назвал такой конфликт вопросом двусторонних отношений между странами.

"Никаких изменений в политике ЕС относительно Украины нет, кто бы что не говорил. У нас есть соглашение об ассоциации, которое является наиболее амбициозным среди всех наших партнеров, и мы, как ЕС, полны решимости продолжать это очень тесное сотрудничество с Украиной, чтобы максимально приблизить ее к ЕС", — сказал Стано.

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По его словам, единственное, что может сделать Евросоюз, это призвать обе стороны к урегулированию конфликта основываясь на ценностях ЕС и принципах добрососедских отношений.​

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