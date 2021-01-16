В "ЛДНР" пообещали передать Киеву некоторых заключенных: кому светит свобода

В "ДНР" и "ЛНР" решили вернуть Киеву некоторых заключенных / УНИАН

В самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" накануне праздника Крещение Господне (отмечается 19 января) решили передать Киеву группу украинцев, которых удерживают в местах лишения свободы.

Украинцев передадут Киеву в одностороннем порядке, пишет РИА Новости со ссылкой на совместное заявление полномочных представителей "ДНР" и "ЛНР" в минских переговорах Наталья Никоноровой и Владислава Дейнего.

В заявлении говорится, что свобода светит женщинам, пожилым и людям, которые страдают тяжелыми заболеваниями.

"…(будут освобождены – Ред.) люди, которые не принимали никакого участия в вооруженных действиях против "республик" и по возвращению в Украину не смогут нанести ущерб Донбассу и его жителям", – отмечается в документе.