УкрРус
  1. Главная
  3. Политика

В "ЛДНР" пообещали передать Киеву некоторых заключенных: кому светит свобода

16 января 2021, 15:35

В псевдореспубликах обещают освободить людей в одностороннем порядке.

В ЛДНР решили вернуть Киеву некоторых заключенных – Новости Донбасса
В "ДНР" и "ЛНР" решили вернуть Киеву некоторых заключенных / УНИАН

В самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" накануне праздника Крещение Господне (отмечается 19 января) решили передать Киеву группу украинцев, которых удерживают в местах лишения свободы.

Украинцев передадут Киеву в одностороннем порядке, пишет РИА Новости со ссылкой на совместное заявление полномочных представителей "ДНР" и "ЛНР" в минских переговорах Наталья Никоноровой и Владислава Дейнего.

В заявлении говорится, что свобода светит женщинам, пожилым и людям, которые страдают тяжелыми заболеваниями.

"…(будут освобождены – Ред.) люди, которые не принимали никакого участия в вооруженных действиях против "республик" и по возвращению в Украину не смогут нанести ущерб Донбассу и его жителям", – отмечается в документе.

Наталья Никонорова Владислав Дейнего новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «В "ЛДНР" пообещали передать Киеву некоторых заключенных: кому светит свобода». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Кравчук сделал заявление о компромиссе с Россией по Крыму и ДонбассуКравчук сделал заявление о компромиссе с Россией по Крыму и Донбассу Политолог назвал условие для свержения ЗеленскогоПолитолог назвал условие для свержения Зеленского СМИ узнали о тарифном бунте в Слуге народа и планах по отставке КабминаСМИ узнали о тарифном бунте в Слуге народа и планах по отставке Кабмина Соратницу Порошенко подловили на использовании русскоязычной версии FacebookСоратницу Порошенко подловили на использовании русскоязычной версии Facebook Состоялось тарифное совещание нардепов с Кабмином: что решилиСостоялось тарифное совещание нардепов с Кабмином: что решили
Следующий материал

Последние новости

15:35
В "ЛДНР" пообещали передать Киеву некоторых заключенных: кому светит свобода
15:29
В Украине обновили алгоритм тестирования на COVID-19: стали известны подробности Видео
15:23
Языковой закон удовлетворит кучку русофобов и больше ничего - эксперт Видео
15:20
"Подростковое хамство": в Сети разгорелся скандал из-за конфликта во время онлайн-обучения Видео
15:02
Бунт под Киевом: местные жители перекрыли дорогу Видео
Реклама
14:32
В Киеве бизнесмен предложил уволиться всем, кто не готов на работе говорить на украинском Видео
14:18
Гороскоп на 17 января 2021 года: новое место, перекройка себя и полоса препятствий Видео
14:16
Арестович сделал заявление о стремлении России к компромиссу по Донбассу Видео
13:41
В Украине избавятся от маршруток: что ждет пассажиров общественного транспорта Видео
13:31
В России зверски убита главред издания: названа возможная причина
12:51
Известная певица обнародовала последнюю переписку с Грачевским: дал обещание
12:38
"Что вы ему покажете?": в Житомире ответили пригласившему в гости Маска Зеленскому Видео
12:35
В Германии партия Меркель избрала нового главу Видео
12:07
"Дикая вещь в современной Европе": как в обществе отреагировали на украинизацию сферы услуг Видео
11:59
Креминь припугнул нарушителей языкового закона "черными списками" Видео
11:52
Гороскоп на 16 января для всех: приумножение денег, доходное открытие и отказ от наслаждений Видео
11:31
Врач раскрыла схему, по которой от COVID-19 лечатся инфекционисты Видео
11:29
"ВСУ – это преступники": соратница Януковича опозорилась заявлением в прямом эфире Видео
11:04
Как правильно дезинфицировать градусник: практические способы Видео
10:54
Джинсы-сигареты и белые джинсы клеш возвращаются в моду на весну-лето 2021 Фото Видео
Реклама
10:38
В Китае мороженое с сухим молоком из Украины оказалось заражено коронавирусом - СМИ
10:32
Закон о языке заработал в сфере обслуживания: языковой омбудсмен предупредил, кому грозит наказание Видео
10:20
Почему от сокращения Зеленского будет больше пользы, чем от сокращения депутатов мнение
09:47
Более -20: Киевщину предупредили о "морозном ударе" Видео
09:40
Зачем нужно ламинирование ресниц и как долго держится эффект Видео
09:35
Над Трампом смилостивились: в Facebook и Instagram разблокировали страницы президента США Видео
09:15
Исчезновение старшей школы в Украине: что и когда изменится
09:05
Возобновление поставок газа из РФ в Украину: эксперт объяснил, почему нужен Газпром
08:48
Все услуги – только на украинском языке: сфера обслуживания перешла на новые правила Видео
08:27
Украине не хватает тысяч мегаватт электроэнергии – Витренко
08:23
Недолокдаун показал всю степень тупости недовласти мнение
08:20
Коронавирус в Украине 16 января – за сутки выявили почти 8 тысяч случаев заражения Видео
07:25
Злой Трамп хотел штурмовать Капитолий с митингующими - СМИ Видео
07:15
"Богиня": украинская теннисистка свела с ума сексуальными формами
06:55
Украинцы попали вдвойне: что не так с новыми тарифами и планом Витренко мнение
06:30
Прижмет сердце и голову: как долго будут атаковать магнитные бури на Крещение Видео
06:02
Навальному выгодно, чтобы его арестовали в России – эксперт Видео
05:27
Крах карьеры Трампа: эксперт раскрыл планы врагов президента США Видео
05:03
Эксперт объяснил, почему Трампа забанили в соцсетях Видео
04:22
Дочь Ренаты Литвиновой публично обнажилась на откровенном фото
Реклама
03:50
Эксперт объяснил, можно ли объявить импичмент Трампу после завершения его каденции Видео
03:01
В Steam началась распродажа культовой серии шутеров Far Cry – скидки до 80% Видео
02:14
Быстрый и вкусный сырный суп с грибами и курицей – пошаговый рецепт Видео
00:55
Ученые рассказали, какой природный антисептик лучше остальных Видео
00:19
Масленица 2021 – когда начнется и как ее праздновать по дням Видео
15 января, пятница
23:57
Кантемир Балагов снимет пилот сериала по мотивам игры The Last of Us
23:57
Коронавирус в Украине активизировался: число диагнозов превысило 8 тыс. Видео
23:31
В WhatsApp на фоне бегства пользователей приняли неожиданное решение
23:28
Минздрав оценил погрешность COVID-тестов на антиген Видео
23:10
В моде волшебный сиреневый френч и лиловый маникюр Фото Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять