В МИД Украины сделали заявление о решении вопроса по безвизу с ЕС

По словам главы МИД, прекращение безвиза с ЕС снято с повестки дня.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после решений Совета национальной безопасности и обороны вопрос временного прекращения безвиза с ЕС снят с повестки дня.
"После вчерашних решений СНБО и Кабмина я убежден, что вопрос временного прекращения действия безвиза с ЕС снят с повестки дня", - заявил Дмитрий Кулеба в интервью радио "НВ".
По его словам, МИД 29 октября, занимался преодолением последствий этой проблемы с точки зрения возможного приостановления безвиза.
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"Пока единственные репутационные риски мы несем из-за решения КСУ. Потому что он, по сути, разрушил ту антикоррупционную инфраструктуру, которая была создана совместно с нашими международными партнерами в интересах украинского народа и евроинтеграции Украины", - сказал Кулеба.
Скандальное решение КСУ - о чем ранее сообщал Главред:
- 27 октября на закрытом заседании КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.
- Позже в ЕС отреагировали на решение КСУ по декларациям. В Представительстве Евросоюза напомнили, что финансовая помощь Украине связана с деятельностью антикоррупционных органов. Также СМИ сообщили, что из-за решения КС Украина может лишиться безвиза.
- Президент Владимир Зеленский собрал экстренные заседания СНБО и Кабмина в результате чего в Раду подадут срочный законопроект о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине, который предполагает отставку всего состава КСУ.