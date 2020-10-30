В МИД Украины сделали заявление о решении вопроса по безвизу с ЕС

Кулеба заявил, что пока Украина несет репутационные риски / МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после решений Совета национальной безопасности и обороны вопрос временного прекращения безвиза с ЕС снят с повестки дня​.

"После вчерашних решений СНБО и Кабмина я убежден, что вопрос временного прекращения действия безвиза с ЕС снят с повестки дня", - заявил Дмитрий Кулеба в интервью радио "НВ".

По его словам, МИД 29 октября, занимался преодолением последствий этой проблемы с точки зрения возможного приостановления безвиза.

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"Пока единственные репутационные риски мы несем из-за решения КСУ. Потому что он, по сути, разрушил ту антикоррупционную инфраструктуру, которая была создана совместно с нашими международными партнерами в интересах украинского народа и евроинтеграции Украины", - сказал Кулеба.

Скандальное решение КСУ - о чем ранее сообщал Главред: