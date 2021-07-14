УкрРус
  1. Главная
  3. Политика

В профильном комитете Рады не поддержали отставку Авакова

14 июля 2021, 15:47

Аваков не присутствовал на комитете, где рассматривался вопрос его отставки.

Аваков
Арсен Аваков / УНИАН

Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности не поддержал заявление главы МВД Арсена Авакова об отставке. Вместо этого участники комитета проголосовали за решение этого вопроса депутатами в сессионном зале украинского парламента. Авакова приглашали на заседание комитета, однако по неизвестным причинам он не пришел.

В ходе заседания комитета, в среду, 13 июля, докладчиком по вопросу отставки Авакова был заместитель главы комитета Андрей Осадчук. Председатель Денис Монастырский, который является кандидатом на пост главы МВД, заявил о возможном конфликте интересов, поэтому уступил место своему заместителю.

На голосование было поставлено два вопроса: рекомендовать Раде определиться с вопросом отставки Авакова в сессионном зале или поддержать заявление министра МВД об уходе с должности.

За первое предложение проголосовали "за" 13 участников комитета, 5 воздержались. Второе предложение приняли решение не голосовать.

"Таким образом, наш комитет рекомендует Верховной раде определиться в сессионном зале... Мы не голосуем второе предложение, так как решение уже принято. Я закрываю рассмотрение этого вопроса", - подчеркнул Осадчук.

Аваков также был приглашен на комитет для рассмотрения данного вопросам, однако министр на заседание не пришел.

Новость дополняется.

Верховная Рада Арсен Аваков новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «В профильном комитете Рады не поддержали отставку Авакова». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
День Петра и Павла 2021: душевные поздравления и открыткиДень Петра и Павла 2021: душевные поздравления и открытки Белла Хадид без белья на красной дорожке прикрыла грудь ценной подвескойБелла Хадид без белья на красной дорожке прикрыла грудь ценной подвеской В Украине с 1 августа меняют тариф на электроэнергию: кто заплатит большеВ Украине с 1 августа меняют тариф на электроэнергию: кто заплатит больше Украинцев ждет дополнительный выходной: когда и как будем отдыхатьУкраинцев ждет дополнительный выходной: когда и как будем отдыхать Украину накроет дикая жара под +40: названы самые горячие дни и регионыУкраину накроет дикая жара под +40: названы самые горячие дни и регионы

Последние новости

16:12

В Украине выросла средняя пенсия: названа "рекордная" сумма

15:57

Ирина Морозюк вернулась к бывшему мужу Николаю Морозюку

15:50

Связала руки скотчем и изрезала ножом: на Житомирщине 14-летняя девушка зверски убила одноклассника Видео

15:47

В профильном комитете Рады не поддержали отставку Авакова

15:42

Не настолько ужасна для здоровья: ученые реанимировали один продукт Видео

Реклама
15:42

Как быстро убрать косточку из вишни: три супер простых способа Видео

15:36

Указ Зеленского – противоправный: Верховный суд вынес решение об увольнении Тупицкого, – СМИ Видео

15:25

"Доставили из России": на Закарпатье подтвердились два случая штамма "Дельта" Видео

15:04

Разорвал в клочья: на Волыни хулиган надругался над украинским флагом

14:56

Самое полезное киевское сухое варенье: легендарный рецепт Видео

14:55

Украина объявила об открытии безвиза с ЕС: Киев запустил работу по возобновлению путешествий Видео

14:47

Судебной реформе в Украине быть: парламент поддержал закон об избрании членов ВСП

14:35

Появилась информация о состоянии Заворотнюк после лечения рака

14:34

В Госпродпотребслужбе рассказали, при каком условии вакцинация от COVID-19 станет обязательной Видео

14:19

"Главный шаг на пути к миру": в ОП рассказали о сроках проведения саммита "нормандской четверки"

13:54

Крым "российским" называть нельзя: Россия дала указания спортсменам перед Олимпиадой в Токио

13:49

Туристы из Украины снова поедут в Европу: Евросоюз открывает границы для украинцев Видео

13:46

В Киеве проходит международный форум по сокращению выбросов cтальной индустрии

13:41

Даша Квиткова рассказала, как проходили ее роды, и завалила Сеть трогательными кадрами

12:54

Игроки сборной Украины Миколенко и Яремчук сфотографировались с Бастой и вызвали скандал Видео

Реклама
12:50

Эксперт рассказал, когда появятся технологии, которые позволят полностью исключить выбросы СО2

12:38

Когда День Крещения Руси 2021: дата и история празника

12:30

Михаил Боярский срочно госпитализирован с коронавирусом - реакция актера на заявление СМИ

12:23

Сериал Локи продлили на второй сезон необычным способом

12:22

Дети принесут со школ: инфекционист гарантирует резкую вспышку коронавируса в середине осени

12:01

Ветераны-силовики штурмуют Раду: полиция применила слезоточивый газ Видео

12:01

Знак Зодиака Козерог – даты, какие болезни грозят, и кто будет лучшим спутником жизни

11:50

Назвали список номинантов на премию Эмми 2021

11:37

"Русофобы и клептократы": в Крыму после статьи Путина вспыхнули идеей новой агрессии против Украины Видео

11:13

Коронавирус: пять продуктов, которые снижают риск госпитализации Видео

10:49

На Закарпатье 12-летняя девочка спасла четверых детей во время мощного наводнения Видео

10:25

COVID-19 в Украине утихнет: ученые раскрыли сценарий заболеваемости по стране Видео

09:55

Гороскоп на 16 июля 2021 всех знаков Зодиака: кому грозят крупные неприятности, а кто – счастливчик Видео

09:21

Судьба Северного потока-2 на переговорах по Донбассу: Путин отверг инициативу Зеленского

09:16

Смертельное ДТП на Винничине: беременная на BMW влетела в людей на остановке Видео

09:06

Эпидемия Дельты в Украине может быть хуже, чем в России - эпидемиолог Андрей Александрин

08:20

Коронавирус в Украине 14 июля: число новых диагнозов COVID-19 начало расти

08:18

Путин призвал Украину читать его статью и разразился условием по встрече с Зеленским Видео

07:58

Повлияет на GPS, мобильную связь и погоду: к Земле приближается солнечная буря

07:42

Почему Аваков резко захотел в отставку мнение

Реклама
07:27

Нанес 40 ударов отверткой: в полиции раскрыли подробности о враче-потрошителе из Белой Церкви Видео

07:10

Надя Дорофеева в "трусах Дантеса" сделала сексуальное селфи в ванной

06:40

Украина и Китай подпишут соглашение о безвизе

06:39

Меркель напоследок пустилась во все тяжкие мнение

06:11

Выходные в августе 2021: когда и сколько отдыхаем на День Независимости

05:30

Украинцев ждет суровая зима с ледяными дождями и снежными буранами – синоптик

05:01

В моду ворвались безумно привлекательные и немного романтичные летние комбинезоны женские Видео

04:23

Сила отцовской любви: китаец объехал всю страну в поисках сына и нашел его только через 24 года Видео

03:50

В моде короткая стрижка шэг – прическа для женщин после 50 лет с омолаживающим эффектом Фото Видео

03:20

Хрустящие арбузы на зиму: невероятно простой пошаговый рецепт Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять