В профильном комитете Рады не поддержали отставку Авакова

Аваков не присутствовал на комитете, где рассматривался вопрос его отставки.
Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности не поддержал заявление главы МВД Арсена Авакова об отставке. Вместо этого участники комитета проголосовали за решение этого вопроса депутатами в сессионном зале украинского парламента. Авакова приглашали на заседание комитета, однако по неизвестным причинам он не пришел.
В ходе заседания комитета, в среду, 13 июля, докладчиком по вопросу отставки Авакова был заместитель главы комитета Андрей Осадчук. Председатель Денис Монастырский, который является кандидатом на пост главы МВД, заявил о возможном конфликте интересов, поэтому уступил место своему заместителю.
На голосование было поставлено два вопроса: рекомендовать Раде определиться с вопросом отставки Авакова в сессионном зале или поддержать заявление министра МВД об уходе с должности.
За первое предложение проголосовали "за" 13 участников комитета, 5 воздержались. Второе предложение приняли решение не голосовать.
"Таким образом, наш комитет рекомендует Верховной раде определиться в сессионном зале... Мы не голосуем второе предложение, так как решение уже принято. Я закрываю рассмотрение этого вопроса", - подчеркнул Осадчук.
Аваков также был приглашен на комитет для рассмотрения данного вопросам, однако министр на заседание не пришел.
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