В профильном комитете Рады не поддержали отставку Авакова

Арсен Аваков / УНИАН

Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности не поддержал заявление главы МВД Арсена Авакова об отставке. Вместо этого участники комитета проголосовали за решение этого вопроса депутатами в сессионном зале украинского парламента. Авакова приглашали на заседание комитета, однако по неизвестным причинам он не пришел.

В ходе заседания комитета, в среду, 13 июля, докладчиком по вопросу отставки Авакова был заместитель главы комитета Андрей Осадчук. Председатель Денис Монастырский, который является кандидатом на пост главы МВД, заявил о возможном конфликте интересов, поэтому уступил место своему заместителю.

На голосование было поставлено два вопроса: рекомендовать Раде определиться с вопросом отставки Авакова в сессионном зале или поддержать заявление министра МВД об уходе с должности.

За первое предложение проголосовали "за" 13 участников комитета, 5 воздержались. Второе предложение приняли решение не голосовать.

"Таким образом, наш комитет рекомендует Верховной раде определиться в сессионном зале... Мы не голосуем второе предложение, так как решение уже принято. Я закрываю рассмотрение этого вопроса", - подчеркнул Осадчук.

Аваков также был приглашен на комитет для рассмотрения данного вопросам, однако министр на заседание не пришел.

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