В России ждут распада Украины: депутат Госдумы назвал условие

В Госдуме назвали Украину двуязычным государством / "ТВ Центр"

Украину может ожидать распад государства в том случае, если не будет отменен языковой закон, который предусматривает, что единым государственным языком является украинский.

Об этом заявил российский депутат Госдумы Вячеслав Никонов на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, исторически Украина является двуязычным государством. И если не будет отменен языковой закон, процесс дезинтеграции страны продолжится, а государство якобы ожидает либо разделение, либо распад.Читайте такжеВ Раде хотят вернуть русский язык: законопроект

"Украина исторически по факту двуязычна. Не отменят закон – будут и дальше раскалывать страну. Украин может оказаться много. Или ни одной", - сказал Никонов.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что русский язык не может стать вторым государственным в Украине. При этом он не исключил введения на территории государства второго языка на официальном уровне и предложил украинцам сосредоточиться на изучении английского.

Напомним, грузино-украинский политик Михаил Саакашвили в феврале также поделился мнением, согласно которому Украина нуждается в реформировании политической системы. Иначе государство может распасться на пять частей.