В Слуге народа сделали прогноз о роли Байдена в войне с Россией на Донбассе

В Слуге народа считают, что Байден поможет Киеву в переговорах с Москвой / Фото Reuters

Одной из причин, которая мешала проведению нового раунда переговоров по Донбассу в рамках Нормандского формата, является стремление России дождаться окончания выборов президента США. Украина ожидает, что фактически избранный американский глава государства Джо Байден поможет Киеву в переговорах с Москвой.

Об этом заявил глава партии Слуга народа, народный депутат Александр Корниенко в эфире телеканала Украина 24, комментируя ситуацию с переговорами по российско-украинскому конфликту на Донбассе.

По его словам, причинами отсутствия новых переговорных раундов в рамках Нормандского формата стали пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и выборы президента США, итоги которых ждала Россия.

"Я думаю, Россия ждала результатов выборов в Соединенных штатах Америки. Понятно, что два разных взгляда у партий, которые всегда там между собой на выборах спорят. И взгляд демократов ориентирован на более жесткие действия", - сказал нардеп.

Также парламентарий акцентировал внимание на том, что в Украине ожидают проявления Байденом более жесткой позиции в отношении России, что поспособствует выполнению плану мер по урегулированию конфликта на Донбассе. Как полагают в Киеве, новый президент Америки поможет решить вопрос войны с Москвой.Читайте такжеБайден предложит Путину сделку по Донбассу: на что рассчитывать Украине

"Мы ожидаем, что Байден займет более жесткую позицию, будет нам помогать в тех переговорах, которые ведутся. В первую очередь, в выполнении плана", - подчеркнул Корниенко.

Нормандский формат