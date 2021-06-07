В Украине пройдет референдум по олигархам, но при одном условии – Зеленский

Зеленский намерен "избавиться" от всех олигархов / president.gov.ua

Вопрос об олигархах будет вынесен на всеукраинский референдум в том случае, если соответствующий законопроект президента Украины Владимира Зеленского не будет проголосован в Верховной Раде. В оптимальных условиях данная инициатива не должна рассматриваться на референдуме. Об этом заявил украинский гарант.

В ходе пресс-конференции на форуме Украина 30 президент Зеленский сказал о том, что его целью является нейтрализация олигархического влияния в стране, так как давление крупного бизнеса является серьезным "политическим загрязнением имиджа" страны за рубежом. В период своей каденции он попытается намерен избавиться от влияния всех олигархов.

По словам главы государства, всеукраинский референдум по вопросу олигархов – крайняя мера. Она будет реализована в том случае, если законопроект "о статусе олигарха" не будет проголосован в Раде.Читайте такжеЗеленский призвал решить "судьбу олигархов" в Украине на референдуме

"Если я буду видеть влияние этих людей на парламент Украины по поводу неголосования, сбивания, изменения или отсрочки этого законопроекта, то мне нужна будет тогда поддержка. А если у меня не будет поддержки парламента, остается самая главная поддержка - общество. И именно тогда я вынесу вопрос об олигархах на референдум. Но я считаю, что это не вопрос референдума", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Законопроект Зеленского "о статусе олигарха"

Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов 11 мая сказал о том, что Зеленский дал задание Совбезу, Антимонопольному комитету и Офису главы государства разработать проект закона о статусе олигархов в Украине.

Как заявил чиновник, в список олигархов могут попасть 13 граждан Украины, которые влияют на политическую ситуации в стране.

2 июня законопроект Зеленского "об олигархах" появился в Верховной Раде. Если документ примут, в стране появится реестр олигархов, который будет формировать СНБО.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк утверждал, что если олигархические группы будут противостоять инициативе Зеленского, то государство примет ответные меры.