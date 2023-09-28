В Украину прибыл министр обороны Британии: о чем говорили с Зеленским

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Великобританию за мощную финансовую, оборонную и гуманитарную поддержку Украины во время войны.

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Владимир Зеленский и Грант Шаппс провели переговоры / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с новоназначенным государственным секретарем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по обороне Грантом Шаппсом, который прибыл в нашу страну с визитом.

Глава государства поблагодарил Великобританию за мощную финансовую, оборонную и гуманитарную поддержку Украины во время войны, сообщает пресс-служба ОП.

"Благодарю от имени всей страны за все то, что вы для нас делаете. Мы благодарны за вашу помощь – военную, финансовую, гуманитарную. Спасибо, что мы можем полагаться на вас", – сказал Зеленский.

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Глава государства высоко оценил уровень сотрудничества с Соединенным Королевством в оборонной сфере, что позволяет существенно расширять возможности украинской армии на поле боя, в частности благодаря дальнобойному оружию.

Владимир Зеленский и Грант Шаппс / Фото: Офис президента

Владимир Зеленский поблагодарил Великобританию за помощь / Фото: ОП

Собеседники также обсудили вопросы усиления украинского ПВО, что особенно важно накануне зимнего периода.

Отдельно было отмечено принятие "Группой семи" на Вильнюсском саммите НАТО Совместной декларации о поддержке Украины и начале переговоров с Великобританией о заключении соответствующего двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины.

Напомним, 31 августа 53-летний британский политик Бен Уоллес подал в отставку с должности министра обороны Великобритании. Премьер-министр Риши Сунак принял отставку Уоллеса. Бен Уоллес занимал пост министра обороны с 2019 года, после прихода к власти Бориса Джонсона.

Как сообщал Главред, новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что его страна продолжит стоять бок о бок с Украиной, независимо от результатов выборов в США в будущем году.

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