В Верховной Раде "поздравили" Путина с 69-летием: имениннику спели песню о нем

Народные депутаты Украины исполнили хит о российском президенте / Фото Reuters

В Верховной Раде Украины вспомнили о дне рождения президента РФ Владимира Путина и спели в честь этого события известную песню.

Это произошло во время выступления нардепа Алексея Гончаренко, который произносил свою программу как кандидата на должность председателя парламента.

Читайте такжеМрак еще хуже, чем при Путине: экс-майор КГБ спрогнозировал будущее Украины после смены власти в РФ"Сегодня в мире есть именинник, зовут его Владимир Путин. Давайте впервые вместе скажем и напомним этом имениннику на весь мир украинскую народную песню, кстати, из Харькова. Давайте ему ее напомним и скажем: Путин - ...!", - заявил Гончаренко.

Многие депутаты поддержали своего коллегу, и повторили слово, которое должно идти дальше по тексту песни, а Гончаренко проскандировал "ла-ла-ла-ла".

День рождения Путина

Российский президент 7 октября отмечает 69-й день рождения. В этот день у Путина есть рабочие планы, вечер же он проведет в кругу родных и близких, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее мы сообщали, что эта дата станет началом самого страшного и сложного периода в жизни Путина. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс, составивший подробный гороскоп для лидера российского государства.