Верховная Рада одобрила заем в 600 млн евро от Евросоюза в обмен на реформы

За принятие соответствующего меморандума и кредитного соглашения с ЕС проголосовали 248 народных депутатов.
Во вторник, 25 августа, Верховная Рада одобрила условия, при которых Украина получит от Евросоюза макрофинансовую помощь объемом 600 млн евро.
Об этом сообщает Главред.
За принятие соответствующего меморандума и кредитного соглашения с ЕС проголосовали 248 народных депутатов.
Как известно, Украина и ЕС 23 июля официально одобрили соглашение о макрофинансовой помощи - кредит на сумму 1,2 млрд евро.
Половину средств Брюссель согласился перечислить сразу, а вот для получения следующих 600 млн Украина должна провести ряд реформ. Во вторник ВР согласовала определенные условия для получения займа.
Ратификация Верховной Радой Меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским Союзом и Кредитного соглашения относительно предоставления нашей стране макрофинансовой помощи от Евросоюза в сумме до 1,2 млрд евро позволит уже в ближайшее время получить первый транш в сумме 600 млн евро, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграмме.
"Верховная Рада ратифицировала Меморандум и Кредитное соглашение о получении "исключительной" макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1,2 млрд евро. Благодарны парламентариям за поддержку. Это решение позволит Украине уже сейчас получить первый транш в сумме 600 млн евро", - отметил глава правительства.
Добавим, помощь станет доступной для Украины после подписания сторонами меморандума о взаимопонимании и кредитного соглашения и их дальнейшей ратификации.
Читайте такжеКаждый меморандум с МВФ - это требования по урезанию социалки в УкраинеРанее стали известны условия получения кредита от Евросоюза.
В частности, Приложение к Меморандуму с ЕС предусматривает такие положения:
1. Предоставление Еврокомиссии любой информации, которую она посчитает необходимой.
2. Контроль над всеми закупками Минздрава. Создание Набсовета государственного медпредприяттия "Медзакупки" и контроль над ним.
3. Реформа налоговой и таможни, ликвидация Государственной фискальной службы (налоговой полиции) и создание агентсва по расследованию экономических преступлений, контроль над проведением конкурсов и назначением руководителей налоговой и таможни.
4. Создание новой Высшей квалификационной комиссии судей Украины с международным участием.
6. Создание Комиссии по вопросам этики с международным участием, которая будет иметь полномочия назначать и увольнять членов Высшего совета правосудия.
7. Контроль над прозрачностью конкурсов на государственную службу.
8. Контроль над аттестацией прокуроров на региональном и местном уровне.
10. Расширить полномочия частных исполнителей против любого должника от 100 тыс. грн (включая физлиц и государственных юрлиц), блокирование исполнителями средств на банковских счетах.
11. Контроль над возвратом активов ПриватБанка.
12. Контроль над созданием набсоветов крупнейших госпредприятий.
13. Отмена спецобязательств НАК Нафтогаг поставлять украинский газ населению и госрегулирования цены на газ для населения, что приведет к росту тарифов.