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Верховная Рада одобрила заем в 600 млн евро от Евросоюза в обмен на реформы

25 августа 2020, 14:16

За принятие соответствующего меморандума и кредитного соглашения с ЕС проголосовали 248 народных депутатов.

Верховная Рада
Верховная Рада одобрила заем в 600 млн евро от Евросоюза / Фото: УНИАН

Во вторник, 25 августа, Верховная Рада одобрила условия, при которых Украина получит от Евросоюза макрофинансовую помощь объемом 600 млн евро.

Об этом сообщает Главред.

За принятие соответствующего меморандума и кредитного соглашения с ЕС проголосовали 248 народных депутатов.

Как известно, Украина и ЕС 23 июля официально одобрили соглашение о макрофинансовой помощи - кредит на сумму 1,2 млрд евро.

Половину средств Брюссель согласился перечислить сразу, а вот для получения следующих 600 млн Украина должна провести ряд реформ. Во вторник ВР согласовала определенные условия для получения займа.

Ратификация Верховной Радой Меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским Союзом и Кредитного соглашения относительно предоставления нашей стране макрофинансовой помощи от Евросоюза в сумме до 1,2 млрд евро позволит уже в ближайшее время получить первый транш в сумме 600 млн евро, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграмме.

"Верховная Рада ратифицировала Меморандум и Кредитное соглашение о получении "исключительной" макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1,2 млрд евро. Благодарны парламентариям за поддержку. Это решение позволит Украине уже сейчас получить первый транш в сумме 600 млн евро", - отметил глава правительства.

Добавим, помощь станет доступной для Украины после подписания сторонами меморандума о взаимопонимании и кредитного соглашения и их дальнейшей ратификации.

Читайте такжеКаждый меморандум с МВФ - это требования по урезанию социалки в УкраинеРанее стали известны условия получения кредита от Евросоюза.

В частности, Приложение к Меморандуму с ЕС предусматривает такие положения:

1. Предоставление Еврокомиссии любой информации, которую она посчитает необходимой.

2. Контроль над всеми закупками Минздрава. Создание Набсовета государственного медпредприяттия "Медзакупки" и контроль над ним.

3. Реформа налоговой и таможни, ликвидация Государственной фискальной службы (налоговой полиции) и создание агентсва по расследованию экономических преступлений, контроль над проведением конкурсов и назначением руководителей налоговой и таможни.

4. Создание новой Высшей квалификационной комиссии судей Украины с международным участием.

6. Создание Комиссии по вопросам этики с международным участием, которая будет иметь полномочия назначать и увольнять членов Высшего совета правосудия.

7. Контроль над прозрачностью конкурсов на государственную службу.

8. Контроль над аттестацией прокуроров на региональном и местном уровне.

10. Расширить полномочия частных исполнителей против любого должника от 100 тыс. грн (включая физлиц и государственных юрлиц), блокирование исполнителями средств на банковских счетах.

11. Контроль над возвратом активов ПриватБанка.

12. Контроль над созданием набсоветов крупнейших госпредприятий.

13. Отмена спецобязательств НАК Нафтогаг поставлять украинский газ населению и госрегулирования цены на газ для населения, что приведет к росту тарифов.

Верховная Рада новости Украины реформы
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