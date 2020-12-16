Верховная Рада "попрощалась" с министром ветеранов

Депутаты отправили в отставку Сергея Бессараба.
В среду, 16 декабря, Верховная Рада отправила в отставку министра ветеранов Сергея Бессараба.
Решениние об этом было принято в ходе заседания Рады. "За" проголосовал 251 народный избранник.
Отметим, во вторник, 15 декабря, в парламент поступило два заявления об отставке от министра экологии и министра ветеранов - Романа Абрамовского и Сергея Бессараба.
"Объявление, поступили заявления об увольнении от двух министров - от министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и министра по делам ветеранов Украины", - заявил Дмитрий Разумков в ходе заседании Рады.
Также вчера состоялось заседание Слуги народа с участием президента Украины Владимира Зеленского, на котором обсуждали кадровые изменения в Кабмине.
Как рассказал нардеп от Слуги народа Александр Качура в своем Telegram-канале, на заседании заслушали четырех кандидатов на должности:
- первого вице-премьера, министра энергетики - Юрия Витренко;
- министра образования и науки - Сергея Шкарлета;
- министра по делам ветеранов - Юлию Лапутину;
- министра аграрной политики - Романа Лещенко.
Отставки в Кабмине – о чем сообщалось ранее:
- Руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что не собирается уходить в отставку и назвал всю информацию по данному поводу слухом, который распускают представители некоторых политически-финансовых групп.
- "Эти слухи определенные народные депутаты и политические силы начали распускать начиная с первого дня моей работы на посту министра здравоохранения. Я занимаюсь развитием и реанимацией украинской медицины. Это то, чем я сейчас занимаюсь, чем собираюсь заниматься через неделю, через месяц, через полгода, через год", ‒ заявил руководитель Минздрава.