УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Визит Алиева: Украина и Азербайджан подписали ряд важных двусторонних договоров

14 января 2022, 16:43

В документах говорится о торговли, земли, энергетике и других важных темах.

Зеленский и Алиев
Зеленский и Алиев 14 января 2022 года / ОП

В рамках официального визита в Украину президента Азербайжданской Республики Ильхама Алиева в пятницу, 14 января, стороны подписали шесть двусторонних документов касательно дальнейшего сотрудничества.

Как сообщает Интерфакс-Украина, среди них есть совместная декларация президентов Украины и Азербайджана, в которой прописана позиция двух стран по разным вопросам и вызовам.

Также стороны подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности пищевых продуктов и меморандум о развитии торговли между двумя странами. Речь идет о взаимопонимании по вопросам экстренного взаимодействия в двусторонней торговле.

Кроме этого, подписан меморандум о сотрудничестве в аграрной сфере и меморандум в области энергетики. Последний подписан между акционерным обществом "Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

Шестым документом стал меморандум о взаимопонимании в сфере земельных отношений, который был подписан между Государственной службой Украины по геодезии, картографии и кадастру и министерством экономики Азербайждана.

Реклама

Отметим, встреча проходит в Мариинском дворце в Киеве. После нее запланированы пресс-конференции президентов Украины и Азербайджана.

Напомним, 10 января, в Киеве началась встреча политических советников лидеров Украины, Германии и Франции в рамках предстоящих переговоров "нормандского формата".

Читайте также:

viber
новости Украины Офис президента
Сейчас вы просматриваете новость «Визит Алиева: Украина и Азербайджан подписали ряд важных двусторонних договоров». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 12 января 2022: Тельцам – потери, Львам – вещие сны, Стрельцам – ревностьГороскоп на сегодня, 12 января 2022: Тельцам – потери, Львам – вещие сны, Стрельцам – ревность Гороскоп на сегодня, 13 января 2022: Ракам – удача, Девам – сплетни недругов, Водолеям – ложьГороскоп на сегодня, 13 января 2022: Ракам – удача, Девам – сплетни недругов, Водолеям – ложь Гороскоп на завтра, 15 января 2022: Тельцам – деньги, Львам – удача, Девам – интриги недруговГороскоп на завтра, 15 января 2022: Тельцам – деньги, Львам – удача, Девам – интриги недругов Новогодние праздники в Украине 2022: когда колядуют, щедруют и посеваютНовогодние праздники в Украине 2022: когда колядуют, щедруют и посевают Лунный календарь на февраль 2022: самые лучшие и опасные дни месяцаЛунный календарь на февраль 2022: самые лучшие и опасные дни месяца
16:43

Визит Алиева: Украина и Азербайджан подписали ряд важных двусторонних договоров

16:29

Признание Россией "ЛДНР" и ситуация Грузии: в Раде заявили об опасном для Украины сценарии

16:24

Мощная атака хакеров: в Украине "легли" еще несколько госресурсовВидео

15:54

Приметы на 15 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:53

Пельмени могут быть полезными: врач-диетолог раскрыла главный секрет

Реклама
15:52

Хакерская атака на Украину – поражение РФ на переговорах с НАТО: Киев нашел след Москвы в киберудареВидео

15:48

Защитные маски делают людей более привлекательными: неожиданные результаты исследованияВидео

15:38

Умерла медсестра, пострадавшая при пожаре в COVID-реанимации на ПрикарпатьеВидео

15:31

Юрий Горбунов расскрыл подробности съемок шоу Голос країни-12: "Мы всегда на стороне участников"

15:10

В Минздраве рассказали, для кого "критически важна" третья прививка от COVID-19Видео

15:07

В Днепре пес выпил бутылку коньяка: в "вытрезвителе" его еле спаслиВидео

15:02

52-летняя Дженнифер Энистон показала себя без одежды и макияжа

14:37

Потепление будет недолгим: украинцам дали ледяной прогноз и назвали срокиВидео

14:31

"Большая стройка" создаст возле Краматорска центр для спасения краснокнижных хищных птиц

14:30

Кассовые аппараты могут появиться в такси: в Раде готовят законопроектВидео

13:55

В МИД намекнули на причастность РФ к массовой хакерской атакеВидео

13:49

День ангела в феврале 2022 по церковному календарю – кто отмечает именины

13:42

"Талоны на еду": украинцам назвали стоимость продуктовых чековВидео

13:17

Украинцы "разнесли" новое школьное меню: Клопотенко ответил на критикуВидео

13:09

Умерла вдова Андрея Мягкова - актриса Анастасия Вознесенская

Реклама
13:01

Участие Запада в войне на Донбассе и "прямое столкновение" с НАТО: Лавров разразился угрозойВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 15 января 2022: Тельцам – деньги, Львам – удача, Девам – интриги недруговВидео

12:58

Двойное списание и блокирование карт: украинцам объяснили, как защитить деньгиВидео

12:45

Надя Дорофеева в полупрозрачном платье показала в каких нарядах ходит на свидания к мужу

12:34

В Белой Церкви скоро завершится "Большая стройка" современного ЦНАПа

12:30

Библиотекарь на Ровенщине потратила "ковидную" тысячу на книги для детей своего селаВидео

11:56

РФ бряцает оружием на фоне переговоров с Западом: армию внезапно подняли по тревогеВидео

11:46

Известный украинский продюсер назвал двух самых конфликтных звезд отечественного шоу-бизнесаВидео

11:39

Улыбался и обещал добить: на Черкасчине мужчина на глазах у детей жестоко убил их 24-летнюю мать

11:34

Рекордная жара с "потопами": украинцы узнали неожиданный прогноз на лето 2022Видео

11:28

"Конец прекрасной эпохи, настоянный на русофобии": рецензия на фильм Кингс МенВидео

11:23

Нашли на чердаке с пакетом на голове: знакомые рассказали об убитой на Закарпатье ГабриеллеВидео

11:11

Лавров обвинил НАТО в "заманивании в свои ряды" УкраинуВидео

10:50

Цены на хлеб подскочат, а качество ухудшится: украинцам назвали причину подорожанияВидео

10:43

Финансовый гороскоп на неделю 17-23 января: Ракам – недруги, Девам – знаки судьбы, Козерогам – удача в деньгахВидео

10:34

В НАТО подтвердили перспективу членства Украины, но увильнули от ответа по срокам

10:17

Хакерская атака на госсайты Украины: в Госспецсвязи заявили, что утечки данных нет

09:57

Отопление многоэтажек дровами и дикие платежки: что происходит в скандальных недострояхВидео

09:52

Дети побоялись рассказать учителям: трагические детали гибели 13-летнего мальчика на ВолыниВидео

09:49

"Хочется либо умереть, либо застрелить их": жители Херсона шокированы ростом тарифов на воду

Реклама
09:29

Громкий скандал с "тысячей Зеленского": украинцы массово жалуются на обман с заказом книгВидео

09:25

Ретроградный Меркурий 2022: даты, что можно и нельзя делать, чтобы не навлечь беду

09:11

"Это вам за Волынь и ОУН УПА": хакеры "положили" правительственные сайты Украины

08:42

Цены на продукты взлетят: украинцам дали мрачный прогноз тотального подорожанияВидео

08:23

Обрезание Господне 2022: дата и значение праздника, что нельзя делать в этот день

08:22

Куртки пригодятся до самого лета: синоптик дала аномально холодный прогноз погоды на весну в Украине

08:15

Гороскоп на сегодня, 14 января 2022: Овнам – зависть, Весам – потери, Водолеям – любовный треугольникВидео

08:00

"Сожжем Конституцию на Крещатике вместе с вами": в РФ грозят ввести войска в УкраинуВидео

07:19

Потепление и разгул стихии: синоптик рассказал о погодных неприятностях в УкраинеВидео

07:10

Переворот в Украине и военное вторжение РФ: у Байдена предупредили об опасном сценарииВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять