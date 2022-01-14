Визит Алиева: Украина и Азербайджан подписали ряд важных двусторонних договоров

Зеленский и Алиев 14 января 2022 года / ОП

В рамках официального визита в Украину президента Азербайжданской Республики Ильхама Алиева в пятницу, 14 января, стороны подписали шесть двусторонних документов касательно дальнейшего сотрудничества.

Как сообщает Интерфакс-Украина, среди них есть совместная декларация президентов Украины и Азербайджана, в которой прописана позиция двух стран по разным вопросам и вызовам.

Также стороны подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности пищевых продуктов и меморандум о развитии торговли между двумя странами. Речь идет о взаимопонимании по вопросам экстренного взаимодействия в двусторонней торговле.

Кроме этого, подписан меморандум о сотрудничестве в аграрной сфере и меморандум в области энергетики. Последний подписан между акционерным обществом "Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

Шестым документом стал меморандум о взаимопонимании в сфере земельных отношений, который был подписан между Государственной службой Украины по геодезии, картографии и кадастру и министерством экономики Азербайждана.

Реклама

Отметим, встреча проходит в Мариинском дворце в Киеве. После нее запланированы пресс-конференции президентов Украины и Азербайджана.

Напомним, 10 января, в Киеве началась встреча политических советников лидеров Украины, Германии и Франции в рамках предстоящих переговоров "нормандского формата".

Читайте также: