УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Война за Крым и Аксенов с Константиновым в Киеве: бывший глава СБУ раскрыл сценарий 2014 года

4 августа 2021, 05:28
Прослушать новость
Остановить

Возможность начать военную операцию по освобождению Крыма была, однако в Киеве не отдавали приказ, сказал Игорь Смешко.

Радецкий
У генерала ВСУ Радецкого был план по освобождению Крыма - Смешко / УНИАН

В ходе событий весны 2014 года два полковника готовы были привезти в Киев Сергея Аксенова (который сейчас возглавляет оккупированный Крым, -ред.) и Владимира Константинова (спикера крымского парламента, - ред.), однако украинские власти не отдали соответствующий приказ и не обеспечили условия проведения операции. Генерал ВСУ Виталий Радецкий собирался провести мобилизацию и развернуть войска, однако его так и не назначили на пост министра обороны. Об этом заявил бывший глава СБУ Игорь Смешко.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что для реализации задач по Крыму, среди которых планы привезти Аксенова и Константинова в Киев, нужен был приказ и обеспечение оружием. Присутствовали люди, которые готовы были выполнить такой приказ.

"В 2014 году были профессионалы, они хотели и были готовы, они пришли и задекларировали, что были готовы немедленно начать боевые действия. Силовые структуры за первые 4 дня привезли бы в Киев Аксенова вместе с Константиновым. Я знаю, о чем я говорю, я лично вел переговоры в то время с одним из представителей правящей коалиции ночью. Два боевых полковника пришли и сказали: отдавайте приказ, мы это сделаем. И было предложено создавать комитет на общественных началах. Все, что они просили - приказ и поддержку оборудованием, оружием. Люди были готовы", - сказал Смешко.

По его словам, оружия в Киеве не предоставили, а центральные власти на тот момент были заняты кадровыми назначениями.

"Ничего не дали, потому что они делили портфели, и говорили: ну что, вы не можете сами найти оружие", - сказал политик.

Реклама

По его словам, лично генерал ВСУ Радецкий был готов провести мобилизацию и реализовать операцию по Крыму, однако его так и не назначили главой Минобороны.Читайте такжеЗвонили из США, призывали не стрелять: Саакашвили заявил о жестком давлении Запада при захвате Крыма

"И когда генерал армии Виталий Радецкий сказал: я готов немедленно провести мобилизацию и развернуть... Он знал, как это делать. Ему сказали: мы не можем уважаемого адмирала оскорблять, только его назначили. Трусость, некомпетентность и настрой не на выполнение Конституции и законов Украины, а на личное пребывание у власти и обогащение", - подчеркнул бывший глава СБУ Игорь Смешко.

Военная операция по возвращению Крыма

В феврале в пресс-службе представительства президента в АР Крым заявляли, что Украина не планирует проведения военной операции по деоккупации полуострова. Как уточнили в Киеве, государство намерено вернуть автономную республику при помощи политико-дипломатического давления на Россию.

Генерал-майор ВСУ Виктор Назаров заявлял, что военные в 2014 году планировали взять под контроль аэродромы в Крыму и другие стратегические объекты, однако операция была отменена в последний момент.

Смешко Радецкий новости Украины новости Крыма
Сейчас вы просматриваете новость «Война за Крым и Аксенов с Константиновым в Киеве: бывший глава СБУ раскрыл сценарий 2014 года». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
"Повсюду плавают ядовитые медузы": туристы вновь показали катастрофическую ситуацию в Кирилловке"Повсюду плавают ядовитые медузы": туристы вновь показали катастрофическую ситуацию в Кирилловке Когда Украина превратится в тропики: синоптик дала неожиданный прогноз и назвала срокиКогда Украина превратится в тропики: синоптик дала неожиданный прогноз и назвала сроки Шантаж Европы из-за Северного потока-2: хранилища ЕС пустеют, а Газпром снова обрубил поставки газаШантаж Европы из-за Северного потока-2: хранилища ЕС пустеют, а Газпром снова обрубил поставки газа Поиск козла отпущения: почему Зеленский решил сменить правительствоПоиск козла отпущения: почему Зеленский решил сменить правительство Лунный гороскоп на неделю 2-8 августа для всех знаков Зодиака: перемены в жизни, кредиты и любовьЛунный гороскоп на неделю 2-8 августа для всех знаков Зодиака: перемены в жизни, кредиты и любовь

Последние новости

05:28

Война за Крым и Аксенов с Константиновым в Киеве: бывший глава СБУ раскрыл сценарий 2014 года

05:02

Финалистка Холостяка топлес и в элегантных перчатках дерзко показала грудь

04:45

Диетолог рассказал, существует ли опасный метод заварки чая и кофе Видео

04:22

"Враг №1": эксперт объяснил, почему гибель Шишова выгодна России Видео

03:50

Какие утренние привычки приближают смерть организма - ответ ученых Видео

Реклама
03:02

Значение имени Борис: судьба, характер и совместимость с другими именами

02:16

"Сладкая конфетка": Настя Каменских без лифчика засветила шикарный бюст

01:37

Работа команды ликвидаторов: всплыла неожиданная версия гибели белорусского оппозиционера Шишова

00:51

Ученые рассказали, почему опасно готовить еду на дровах и углях Видео

00:20

Гороскоп на сегодня 4 августа для всех знаков Зодиака: происки недругов или материальные бонусы Видео

00:06

Ссоры на пороге: почему нельзя рассыпать соль

03 августа, вторник
23:51

После аварии на Ривнеазоте грунт "кишит" опасными веществами Видео

23:34

Летали крыши и уничтожило урожай: в Ровенской области непогода наделала беды Видео

23:08

В столице разъяренный посетитель поджег кафе

22:44

На Украину налетит ураган и накроет холодными ливнями: где ждать опасной погоды Видео

22:30

Мама потеряла единственную дочь: во Львове трагически погибла 18-летняя девушка из-за мощной бури Видео

22:18

Россия никогда не бросит Донецк и Луганск - Захарова

21:52

Избиение танцора из балета Нади Дорофеевой: суд арестовал виновника Видео

21:46

НАБУ задержало бывшего судью Николая Чауса Видео

21:19

"Пора взять в руки вилы": в Киеве организовали акцию в память о погибшем Шишове Фото Видео

Реклама
21:06

Смерть Шишова: в Bellingcat считают, что в Киеве орудуют сотрудники ФСБ Видео

20:45

"Это нас убивает": Комаровский резко высказался о "языковых нормах" Видео

20:27

В Украине с 1 сентября изменят тарифы на электроэнергию Видео

19:50

Комаровский назвал проблему украинцев из-за смертельного заболевания Видео

19:44

В Одессе посреди бела дня из пулемета застрелили мужчину

19:35

А потом ему на смену придет Коленька, которому папа свернул мозги мнение

19:25

Приметы на 4 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

19:10

Синоптики пояснили, как влияют пожары в Турции на погоду в Украине

18:58

Как понять, что у меня здоровый мозг: три главных характеристики Видео

18:33

Убийство девочки под Харьковом: всплыл неожиданный нюанс о состоянии 13-летнего подозреваемого Видео

18:26

В Кабмине придумали, как снизить тарифы на свет для населения Видео

18:09

Really Building объявила о завершении одного из старейших долгостроев Киева (видео) Видео новости компании

17:56

Значение имени Кристина: характер, счастливый день, совместимость с другими именами

17:47

Менеджер МакSим опровергла слухи о состоянии певицы

17:29

Киркорову запретили въезд в Украину на три года - СМИ Видео

17:22

Метинвест мотивирует сотрудников компании вакцинироваться от коронавируса дополнительными выходными

17:03

Зеленский взял на личный контроль расследование убийства Виталия Шишова Видео

16:53

После решения СНБО по "УЗ" возможна перезагрузка всех набсоветов в госкомпаниях - СМИ

16:49

Средним пальцем помахал и багаж с собой забрал: в Польше пилот не пустил на самолет 30 пассажиров

16:45

Ярмак руководит "Украэрорухом" незаконно - Счетная палата

Реклама
16:42

Появились первый кадр и дата выхода сериала Властелин колец от Amazon

16:33

Как предотвратить неизлечимые заболевания: какие обследования и в каком возрасте необходимо пройти каждому Видео

16:30

"Затишье перед бурей": инфекционист назвал сроки, когда в Украине вспыхнет новая волна COVID-19 Видео

15:59

Самый полезный и вкусный в мире завтрак: три рецепта смузи Видео

15:50

Цена на газ в Европе побила исторический рекорд: шантаж Газпрома обернется Украине тарифным ударом

15:47

Российский след: почему к гибели Шишова может быть причастна РФ мнение

15:18

День Марии Магдалины 2021: дата и традиции праздника

15:17

Украинка Черкасова завоевала бронзу Олимпиады-2020 в вольной борьбе Видео

15:15

Завезли из России: штамм COVID-19 "Дельта" невероятно быстро буйствует в Китае

15:01

Удаление зубов мудрости может неожиданно "прокачать" одну приятную способность организма Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять