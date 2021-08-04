Война за Крым и Аксенов с Константиновым в Киеве: бывший глава СБУ раскрыл сценарий 2014 года

У генерала ВСУ Радецкого был план по освобождению Крыма - Смешко / УНИАН

В ходе событий весны 2014 года два полковника готовы были привезти в Киев Сергея Аксенова (который сейчас возглавляет оккупированный Крым, -ред.) и Владимира Константинова (спикера крымского парламента, - ред.), однако украинские власти не отдали соответствующий приказ и не обеспечили условия проведения операции. Генерал ВСУ Виталий Радецкий собирался провести мобилизацию и развернуть войска, однако его так и не назначили на пост министра обороны. Об этом заявил бывший глава СБУ Игорь Смешко.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что для реализации задач по Крыму, среди которых планы привезти Аксенова и Константинова в Киев, нужен был приказ и обеспечение оружием. Присутствовали люди, которые готовы были выполнить такой приказ.

"В 2014 году были профессионалы, они хотели и были готовы, они пришли и задекларировали, что были готовы немедленно начать боевые действия. Силовые структуры за первые 4 дня привезли бы в Киев Аксенова вместе с Константиновым. Я знаю, о чем я говорю, я лично вел переговоры в то время с одним из представителей правящей коалиции ночью. Два боевых полковника пришли и сказали: отдавайте приказ, мы это сделаем. И было предложено создавать комитет на общественных началах. Все, что они просили - приказ и поддержку оборудованием, оружием. Люди были готовы", - сказал Смешко.

По его словам, оружия в Киеве не предоставили, а центральные власти на тот момент были заняты кадровыми назначениями.

"Ничего не дали, потому что они делили портфели, и говорили: ну что, вы не можете сами найти оружие", - сказал политик.

Реклама

По его словам, лично генерал ВСУ Радецкий был готов провести мобилизацию и реализовать операцию по Крыму, однако его так и не назначили главой Минобороны.Читайте такжеЗвонили из США, призывали не стрелять: Саакашвили заявил о жестком давлении Запада при захвате Крыма

"И когда генерал армии Виталий Радецкий сказал: я готов немедленно провести мобилизацию и развернуть... Он знал, как это делать. Ему сказали: мы не можем уважаемого адмирала оскорблять, только его назначили. Трусость, некомпетентность и настрой не на выполнение Конституции и законов Украины, а на личное пребывание у власти и обогащение", - подчеркнул бывший глава СБУ Игорь Смешко.

Военная операция по возвращению Крыма

В феврале в пресс-службе представительства президента в АР Крым заявляли, что Украина не планирует проведения военной операции по деоккупации полуострова. Как уточнили в Киеве, государство намерено вернуть автономную республику при помощи политико-дипломатического давления на Россию.

Генерал-майор ВСУ Виктор Назаров заявлял, что военные в 2014 году планировали взять под контроль аэродромы в Крыму и другие стратегические объекты, однако операция была отменена в последний момент.