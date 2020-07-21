Зеленский может встретиться с Путиным в Крыму: Кулеба назвал условие

Кулеба назвал условие для встречи Зеленского и Путина / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным только в случае деоккупации Россией Крыма.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в ответ на вопрос о слухах относительно возможной встречи на админгранице или тому подобном.

"Встреча в Крыму президентов Зеленского и Путина возможна во время церемонии снятия российского флага и поднятия там украинского флага в связи с восстановлением полного суверенитета Украины над временно оккупированным Крымом.

Ничего о готовности России провести такую ​​церемонию мне пока не известно, к сожалению. Более того, президент Путин поехал в Крым с совершенно другой целью – закладывать новые корабли для Черноморского флота России, демонстрируя этим дальнейшее укрепление военного присутствия (РФ) в Крыму и нарушение обязательств России как государства-оккупанта.

Поэтому ни встреча в Крыму, ни встреча на границе немыслима. И мне даже странно, что кто-то начинает разгонять подобные вещи", - сказал Кулеба.

Читайте такжеПутин прибыл в Крым для закладки военных кораблей на захваченном украинском заводеНапомним, ранее российский оппозиционер Ольга Курносова объяснила, зачем Владимиру Путину встреча с Владимиром Зеленским.

По ее словам, глава РФ хочет жить в том мире, которого нет.

"Зачем ему встреча с Зеленским? Если это "младший брат", почему же он не хочет встречаться со "старшим братом"? Это уже не семейные отношения. Поэтому Путин уверен, что рано или поздно украинский президент признает, что он "младший брат", и эта встреча состоится", – объяснила эксперт.