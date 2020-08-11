Притула идет в мэры Киева от партии Вакарчука

Притула будет конкурировать с Кличко за пост градоначальника столицы.
Украинский шоумен Сергей Притула примет участие в выборах городского головы Киева. Артист выдвигается от политической партии Голос, которая поддержала его кандидатуру.
Известно, что решение о выдвижении Притулы было принято на форуме политической партии Святослава Вакарчука.
Незадолго до начала форума политсилы ее глава Кира Рудык на своей странице в Facebook опубликовала фото с Сергеем Притулой.
Притула может стать конкурентом Кличко в борьбе за пост мэра Киева.
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Автор: Андрей Ганжа