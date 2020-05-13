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В парламенте заблокировали подписание закона о банках

13 мая 2020, 14:48

Разумков не имеет права подписывать банковский закон, пока депутаты не рассмотрят соответствующее постановление.

Рада
В Раде заблокировали закон о банках / УНИАН

В среду, 13 мая, в Верховной Раде Украины заблокировали подписание резонансного закона о банковской деятельности, заявил народный депутат Антон Поляков.

По его словам, он подал проект постановления про отмену голосования.

"Подал проект постановления про отмену голосования за антибанковский законопроект", - сообщил Поляков в своем телеграм-канале.

Пока это постановление не рассмотрит парламент, спикер Дмитрий Разумков не имеет права подписывать этот закон и подавать его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Постановление про отмену голосования за банковский закон / телеграм Антона Полякова

Читайте такжеИндульгенция для Порошенко и Ко: нардеп объяснил, кому выгоден банковский законНапомним, в среду, 13 мая, Верховная Рада приняла закон о банковской деятельности (№2571-д).

Документ во втором чтении поддержали 270 нардепов – 200 членов фракции партии Слуга народа, члены фракций Европейская солидарность и Голос, а также депутатской группы Доверие.

В пояснительной записке к проекту закона о банках говорится, что документом предусмотрена неотвратимость процесса выведения финучреждения с рынка, поскольку такое решение Нацбанка Украины нельзя будет приостановить или отменить по решению суда. 

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