"Запрет ВКонтакте": в СНБО приняли решение насчет российских сайтов

В СНБО приняли решение насчет работы в Украине российских сайтов / УНИАН

В Совете нацбезопасности и обороны Украины приняли решение насчет работы в нашей стране российских соцсетей и сайтов.

В СНБО одобрили продление запрета российских сайтов и соцсетей, рассказал секретарь органа Алексей Данилов в комментарии УНИАН.

По словам собеседника, решение Совета еще должен утвердить своим указом президент Владимир Зеленский.

"Совет национальной безопасности и обороны Украины уже рассмотрел и одобрил вопрос о продлении запрета российских сайтов и соцсетей…", – поделился Данилов.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко запретил ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс и сервисы Mail.ru в мае 2017 года. Также уже бывший украинский лидер одобрил введение санкций против крупнейших российских телекомпаний.

До избрания на пост президента Владимир Зеленский говорил, что запрет в Украине российских соцсетей был неоправданным, граждане нашей страны начали обходить блокировку.