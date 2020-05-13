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"Запрет ВКонтакте": в СНБО приняли решение насчет российских сайтов

13 мая 2020, 18:30

В СНБО решили, что в Украине не стоит возобновлять работу российских ресурсов.

СНБО принял решение насчет работы российских сайтов в Украине – Запрет ВК в Украине
В СНБО приняли решение насчет работы в Украине российских сайтов / УНИАН

В Совете нацбезопасности и обороны Украины приняли решение насчет работы в нашей стране российских соцсетей и сайтов.

В СНБО одобрили продление запрета российских сайтов и соцсетей, рассказал секретарь органа Алексей Данилов в комментарии УНИАН.

По словам собеседника, решение Совета еще должен утвердить своим указом президент Владимир Зеленский

"Совет национальной безопасности и обороны Украины уже рассмотрел и одобрил вопрос о продлении запрета российских сайтов и соцсетей…", – поделился Данилов.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко запретил ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс и сервисы Mail.ru в мае 2017 года. Также уже бывший украинский лидер одобрил введение санкций против крупнейших российских телекомпаний.

До избрания на пост президента Владимир Зеленский говорил, что запрет в Украине российских соцсетей был неоправданным, граждане нашей страны начали обходить блокировку.

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